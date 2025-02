Zo kan Feyenoord zich als nummer drie van Nederland tóch direct voor de Champions League plaatsen

Waar Feyenoord dit seizoen in de Champions League de ene na de andere memorabele avond meemaakt, gaat het in de Eredivisie allemaal niet zoals gewenst. Na 22 wedstrijden staan de Rotterdammers vierde, met een ruime achterstand op plek twee, die recht geeft op directe plaatsing voor het belangrijkste Europese toernooi. De derde plaats ligt nog wel binnen handbereik, waarmee normaal gesproken twee voorrondes overleefd moeten om toegang te krijgen tot de competitiefase. Toch bestaat er een scenario waarin Feyenoord zich als nummer drie in de Eredivisie direct plaatst voor de Champions League. FCUpdate zet alle voorwaarden voor dit scenario voor je op een rij.

Feyenoord draait dit seizoen erg moeizaam in de Eredivisie. Waar de Rotterdammers afgelopen zomer nog werden bestempeld als dé kandidaat om PSV uit te dagen voor de landstitel, is het juist Ajax dat met de Eindhovenaren strijdt om het kampioenschap. Na bijna twee derde van de competitie staat Feyenoord slechts op de vierde plaats, met veertig punten uit 22 duels. Dat kostte trainer Brian Priske vorige week al de kop, waardoor Pascal Bosschaart de honneurs waarneemt.

In de Eredivisie bedraagt de achterstand op koploper Ajax momenteel liefst veertien punten. Ook nummer twee PSV, dat een wedstrijd meer heeft gespeeld, begint met een voorsprong van twaalf punten aardig uit zicht te raken. Komend weekend kan Feyenoord dat gat wel verkleinen, wanneer de inhaalwedstrijd tegen hekkensluiter Almere City in De Kuip op het programma staat. Bij een zege komt de ploeg van Bosschaart op gelijke hoogte met nummer drie FC Utrecht, dat een veel minder doelsaldo heeft. Het heeft er dus alle schijn van dat Feyenoord zich dit seizoen zal moeten richten op het veiligstellen van de derde plaats om zich komende zomer via twee voorrondes te verzekeren van Champions League-voetbal. Toch is er een scenario waarin de derde plek voor Feyenoord directe plaatsing voor het hoofdtoernooi oplevert.

Winnaar van de Europa League

Aan dat scenario zijn wel enkele voorwaarden verbonden. De eerste is dat de winnaar van de Europa League zich via de eigen competitie plaatst voor de Champions League. De ploeg die het tweede Europese toernooi wint, kwalificeert zich namelijk direct voor de competitiefase van het miljardenbal. Wanneer deze ploeg zich via de nationale competitie ook al direct plaatst voor het hoofdtoernooi, is er een Champions League-ticket over. Afgelopen seizoen overkwam dit Atalanta, dat zich als nummer vier van de Serie A al direct had geplaatst voor de Champions League.

Het entreebewijs van de winnaar van de Europa League gaat in dit geval naar de club met de hoogste coëfficiënt, die in de nationale competitie is geëindigd op een plek die recht geeft op voorronde Champions League, met uitzondering van een landskampioen. Van alle ploegen die meer coëfficiënten hebben dan Feyenoord, zijn alleen Benfica, FC Porto en Club Brugge serieuze bedreigingen om het ticket in dat geval van de Rotterdammers over te nemen.

Benfica en Porto

Voor Feyenoord is het dit seizoen niet mogelijk om Benfica en FC Porto nog in te halen op de coëfficiëntenranglijst. De voorsprong van de Portugese topclubs is te groot, waardoor deze optie voor de Rotterdammers komt te vervallen. Doordat Portugal momenteel de zevende competitie van Europa is, gaat de kampioen direct de Champions League in. De nummer twee kwalificeert zich voor de voorrondes van het miljardenbal, terwijl de nummer drie de voorrondes van de Europa League in gaat. Voor Feyenoord is het dus van belang dat Benfica en Porto allebei niet op de tweede plaats eindigen in de competitie.

Op dit moment wordt er niet aan deze voorwaarde voldaan, aangezien Benfica tweede staat. De ploeg uit Lissabon doet het de laatste weken erg goed, terwijl koploper Sporting CP sinds het vertrek van Rúben Amorim naar Manchester United een stuk wisselvalliger presteert. Met nog twaalf wedstrijden te gaan hoeft Benfica dan ook nog maar een achterstand van twee punten goed te maken om de koppositie te pakken. Mocht dat gebeuren, moet Sporting ervoor zorgen dat Porto wel achter zich wordt gehouden. Het gat tussen die twee ploegen bedraagt momenteel zes punten. Een andere optie is dat Braga, dat zes punten achter Benfica staat op plek vier, de tweede plaats overneemt.

Twee opties om met Club Brugge af te rekenen

Als Benfica en Porto allebei niet op de tweede plaats eindigen in de Portugese competitie, hoeft Feyenoord zich enkel nog zorgen te maken om Club Brugge. De Belgen kunnen nog wel worden achterhaald door de ploeg van Bosschaart op de coëfficiëntenranglijst. Brugge, dat zich dinsdag net als Feyenoord plaatste voor de achtste finales van de Champions League, heeft daarop een voorsprong van 0.750 punten. Een zege in de achtste finales levert twee punten op en een gelijkspel één punt. Daarnaast is er anderhalf bonuspunt voor het bereiken van de volgende ronde. Feyenoord zal dus moeten hopen op uitschakeling voor Club Brugge, dat tegen Lille OSC of Aston Villa moet spelen, terwijl er zelf wel een resultaat wordt geboekt tegen Internazionale of Arsenal.

Lukt het Feyenoord dit seizoen niet meer om Brugge in te halen op de coëfficiëntenranglijst, zullen de Rotterdammers moeten hopen dat de ploeg van Nicky Hayen niet als tweede eindigt in de Pro League. Die positie geeft namelijk recht op de voorrondes van de Champions League. Club Brugge staat momenteel echter wel op de tweede plek in de competitie, met een achterstand van acht punten op koploper Genk en een voorsprong van zes punten op nummer drie Union Sint-Gillis. Over vier competitieduels eindigt de reguliere competitie, waarna de kampioensplay-off begint. Daarin worden alle punten gehalveerd, waardoor het gat naar de nummer één en nummer drie dan nog maar respectievelijk vier en drie punten bedraagt. In de kampioensplay-off spelen alle ploegen tien duels.

Feyenoord 🇳🇱 was in front of Club Brugge 🇧🇪 for only a couple of hours!



Both teams eliminated Italian 🇮🇹 opponents and earned +1.500 bonus pts for reaching R16:



71.750 🇧🇪 Club Brugge

71.000 🇳🇱 Feyenoord



Who ends up higher could be important in the race for direct UCL… — Football Meets Data (@fmeetsdata) February 18, 2025 Club Brugge 🇧🇪 vs. Feyenoord 🇳🇱 comes into play if neither of Benfica/Porto finish 2nd in Liga Portugal 🇵🇹. pic.twitter.com/IJHlDIyzNZ — Football Meets Data (@fmeetsdata) February 18, 2025

Veel moet precies goed vallen

Al met al is Feyenoord dus nog van de nodige factoren afhankelijk, wil een derde plek directe plaatsing voor de Champions League opleveren. Zo moeten de Rotterdammers zelf in ieder geval de derde plaats overnemen van FC Utrecht, terwijl FC Porto en Benfica hoe dan ook geen tweede mogen worden in Portugal. Bij voorkeur wordt Club Brugge ook geen tweede in België, alhoewel Feyenoord daar bij de juiste resultaten in de Champions League niet afhankelijk van is. Mocht dit allemaal niet lukken, is er toch nog een heel kleine kans dat er directe plaatsing wordt afgedwongen. Als Feyenoord ook in de komende rondes van de Champions League enorm blijft stunten, krijgen de Rotterdammers bij een eindzege een entreebewijs voor de editie van volgend seizoen.

Wat gebeurt er als Feyenoord geen derde wordt?

De kans is natuurlijk ook aanwezig dat Feyenoord dit seizoen helemaal geen derde wordt in de Eredivisie. Mocht het, ondanks de grote voorsprongen, gebeuren dat Ajax of PSV op de derde plaats eindigt, kunnen zij ook aanspraak maken op directe plaatsing voor de Champions League als nummer drie. De Amsterdammers en Eindhovenaren hebben wel minder coëfficiëntpunten dan Feyenoord, waardoor er nog meer voorwaarden aan verbonden zijn. Naast alle vereisten voor Feyenoord, moeten Ajax en PSV in dit geval ook nog over Rangers heen op de coëfficiëntenranglijst.

De Schotten staan in eigen land dertien punten achter koploper Celtic, terwijl nummer drie Aberdeen achttien punten minder heeft. Daarmee lijkt kwalificatie voor de voorronde niet meer mis te kunnen. Op de coëfficiëntenranglijst heeft Rangers een minimale voorsprong op zowel PSV als Ajax, waardoor ze zeker nog te achterhalen zijn. Wel plaatsten de Schotten zich als nummer acht in de competitiefase van de Europa League direct voor de achtste finales. Lukt het niet om Rangers in te halen, geldt ook voor PSV dat een verrassende eindzege in de Champions League voldoende is voor een Champions League-ticket. Ajax zou dit ticket ook kunnen bemachtigen door de Europa League te winnen.

AZ, FC Twente en FC Utrecht

Mochten AZ, FC Twente of FC Utrecht op de derde plaats in de Eredivisie eindigen, zit directe kwalificatie voor de Champions League er niet in. Deze ploegen hebben te weinig coëfficiënten en moeten dus nog te veel clubs voor zich dulden op de ranglijst om aanspraak te maken op het betreffende ticket. Zij zouden dus ‘gewoon’ de voorrondes van de Champions League in moeten.