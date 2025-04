Valentijn Driessen: 'Hij werd genoemd bij Feyenoord, Ajax en PSV, maar ik begrijp dat die hem niet nemen'

Valentijn Driessen heeft er alle begrip voor dat Feyenoord, Ajax en PSV niet in zee zijn gegaan met Dick Schreuder. De 53-jarige coach werd op verschillende momenten in verband gebracht met een van de traditionele topclubs, maar lijkt komend seizoen bij NEC terug te gaan keren in de Eredivisie.

In de zoektocht naar een opvolger voor Rogier Meijer, die aan het einde van het seizoen vertrekt, deed NEC een vergeefse poging om Mark van Bommel te verleiden. Ook Mitchell van der Gaag en Giovanni van Bronckhorst bleken niet bereid in te stappen, maar Schreuder lijkt wél toe te gaan happen. Het Algemeen Dagblad scheef afgelopen donderdag dat de Nijmeegse clubs 'goede gesprekken' met de coach achter de rug heeft en dat momenteel de laatste plooien glad worden gestreken.

In de podcast Kick-Off van De Telegraaf zegt Mike Verweij er vertrouwen in te hebben dat Schreuder het goed gaat doen bij NEC. "Ik denk wel dat hij bij PEC Zwolle heeft laten zien dat hij met mooi, aanvallend voetbal in de Eredivisie een goede trainer kan zijn. Dus ik snap die keuze wel, na Rogier Meijer is het ook een keer tijd voor iets anders." Dat Schreuders laatste avontuur bij het Spaanse Castéllon uitmondde in een ontslag, doet daar weinig aan af. "Dat is niet een heel groot succes geworden, maar hij is wel gepromoveerd", aldus Verweij.

'Als hij zich bewijst bij NEC, dan gaan Ajax, PSV en Feyenoord hem toch wel in de gaten houden'

Driessen haakt in: "Die jongen werd genoemd bij PSV, bij Ajax, bij Feyenoord. Ik begrijp dat die hem niet nemen." De chef voetbal van de ochtendkrant stelt dat Schreuder zich in Nijmegen opnieuw moet bewijzen: "Dat kan ook een enorme bananenschil zijn voor je trainerscarrière." De aanwezigheid van de steenrijke Marcel Boekhoorn, die veel investeert in NEC, zou Schreuder echter wel kunnen helpen, zo denkt Driessen. "Er zit behoorlijk wat geld, ze kunnen iedere keer verrassende dingen. Vito van Crooij hebben ze natuurlijk opgehaald uit de woestijn, die doet het prima. NEC heeft wel de financiële mogelijkheden om dat soort spelers te halen, dat is ook interessant voor een trainer. En als Schreuder zich bij NEC bewijst, dan denk ik wel dat clubs als Ajax, PSV en Feyenoord hem toch wel in de gaten gaan houden", besluit Driessen.

