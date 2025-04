Driessen ergert zich aan actie Noa Lang: 'Dan moet je eigenlijk je mond houden'

Valentijn Driessen is niet te spreken over het gedrag van op social media. Bovendien moet Lang 'zijn mond houden', omdat de PSV'er niks presteert. Dat stelt de journalist in de Telegraaf-podcast Kick-off. Mike Verweij gaat er tegenin door te verklaren wat Lang online zette, maar weet Driessen niet te overtuigen.

Lang zorgde op dinsdag voor onrust op sociale media door een foto te plaatsen waarop er een Ajax-shirt over zijn schouder heen hangt. De post lag gevoelig, omdat de foto werd gemaakt na PSV - Ajax, waarin de Eindhovenaren de titel nagenoeg verspeelden door met 0-2 te verliezen.

Artikel gaat verder onder video

Verweij en Driessen bespreken het voorval in de podcast. Driessen is niet bepaald te spreken over de actie van Lang: “Wat moet je met die jongen voor de rest? Hoe serieus moet je hem nemen?” Driessen beantwoordt zijn eigen vraag snel: “Eigenlijk hoef je hem niet serieus te nemen wat dat betreft.”

LEES OOK: Peter Bosz twijfelde 'geen seconde' aan vertrek: 'Ik zou het laf vinden'

Driessen vraagt zich af: “Waarom zou je iedereen in Eindhoven tegen je in het harnas jagen? Zeker als je niks presteert. Dan moet je eigenlijk je mond houden.” Verweij weet er tegenin te brengen dat Lang zijn nieuwe tattoo wilde laten zien met de foto en dat hij net zijn shirt had geruild met zijn goede vriend Brian Brobbey. Bovendien zegt Verweij: “Noa Lang is Noa Lang.”

‘Chef voetbal’ Driessen gaat er niet in mee: “Hij weet het allemaal mooi te vertellen. Maar dan moet je het ook op het veld laten zien. En dat doet hij niet. In de grote wedstrijden staat hij er niet.” Later geeft de journalist aan: “Maar het gaat erom dat je beslissend bent tegen Ajax. Dat je er dan staat en je ploeg op sleeptouw neemt. Als jij zogenaamd de beste speler van PSV bent.”

➡️ Meer PSV nieuws

👉 Column: de interviews na PSV - Ajax waren ronduit gênant en een tikkeltje obsessief 🔗

👉 We telden minstens zes fouten bij PSV - Ajax, waarvan er vier uitvielen in het voordeel van PSV en twee in het voordeel van Ajax. 🔗

👉 Noa Lang verloor tijdens PSV - Ajax de controle, na een overtreding van Davy Klaassen. 🔗

👉 Mika Godts wees PSV driemaal af. "Ik heb nog geen seconde spijt gehad van mijn keuze voor Ajax." 🔗

👉 PSV heeft in de zoektocht naar een opvolger voor doelman Walter Benítez zijn oog laten vallen op Maduka Okoye. 🔗