'Onruststoker' Noa Lang middelpunt van controverse na foto met Ajax-shirt

heeft zich op sociale media niet populair gemaakt bij verschillende PSV-fans. De linksbuiten zette na de 0-2 nederlaag tegen Ajax een foto op zijn Instagram-verhaal, waarop hij te zien is met een shirt van Ajax over zijn schouder. Even later wat het bericht niet meer te zien.

Ajax won zondag met 0-2 van PSV en vergrootte daarmee de voorsprong in de strijd om de landstitel naar negen punten. PSV heeft met de verliespartij normaalgesproken de titel definitief uit handen gegeven.

Artikel gaat verder onder video

Lang postte twee dagen na de wedstrijd een zwartwit-foto op zijn Instagram-verhaal, waarin te zien is dat hij een geruild Ajax-shirt over zijn schouder heeft hangen. Extra pikant, want Lang speelde, voordat hij via Club Brugge bij PSV terechtkwam, voor de Amsterdammers.

LEES OOK: Boskamp ziet PSV'er 'helemaal tureluurs' gespeeld worden: 'Ik schrok me kapot'

De foto is inmiddels niet meer te zien op zijn account, maar X-gebruiker PSVTwan deelde de foto later alsnog met de tekst: “Foto met een ajax-shirt over je schouders op Insta zetten, twee dagen nadat je definitief de titel hebt verspeeld, nota bene tegen hen. Had hem gewoonn aan Napoli verkocht in de winter, onruststoker dat hij is.”

Onder het bericht van de X-gebruiker reageren zowel fans van Ajax als van PSV. “Noano echte Ajacied” en “Je haalt Noa wel uit Ajax, maar Ajax niet uit Noa”, zijn te lezen. Aan de andere kant klinkt: “Weg met die Lang” en “Hele enge jongen!”

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Ajax-trainer Francesco Farioli neemt op 25 april even pauze en maakt een opvallend uitstapje. 🔗

👉 De wedstrijd PSV - Ajax heeft een voor Ajax vervelend staartje gekregen. 🔗

👉 Jorrel Hato heeft in zijn persoonlijke leven een investering gedaan van liefst 1.500.000 euro. 🔗

👉 Als Ajax zich heeft verzekerd van Champions League-voetbal, zal de club groot nieuws naar buiten brengen. 🔗

👉 Column: de interviews na PSV - Ajax waren ronduit gênant en een tikkeltje obsessief 🔗