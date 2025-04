Boskamp ziet PSV'er 'helemaal tureluurs' gespeeld worden: 'Ik schrok me kapot'

Jan Boskamp ‘schrok zich kapot’ van het spel van tegen Ajax. Dat vertelt de oud-speler en -trainer in de podcast Boskamp en Kleine Gijp. Veerman kwam niet goed voor de dag voor PSV in de duels met . Boskamp ‘ziet het somber in’ voor Veerman, mocht hij nog een stap willen maken naar een andere club.

Boskamp bespreekt samen met Nicky van der Gijp de topper van afgelopen zondag. Ajax wist PSV in Eindhoven met 0-2 te verslaan. Vooral de duels op het middenveld vielen Boskamp op: “Die Taylor is zondag driehonderd keer over Veermannetje heen gegaan. Ik weet niet wat er met Veerman aan de hand is, maar hij raakt geen knikker op het moment.” Over Taylor is Boskamp te spreken: “Dat soort middenvelders is heerlijk om naar te kijken.”

“Maar Veermannetje, ik schrok me kapot”, gaat het voormalig VI-gezicht verder. “Toen hij zijn vorm haalde, begon bijna alles bij hem. Toen had PSV de wedstrijden in handen, zondag hadden ze de wedstrijd niet in handen. Veerman is helemaal niet aan voetballen toegekomen.” Boskamp ziet een structureel probleem: “Het is al heel dit jaar zo, de eerste seizoenshelft vond ik hem nog wel goed voetballen.”

Van der Gijp vraagt Boskamp of er nog wel een club gaat komen die Veerman wil hebben. Boskamp: “Zoals hij nu speelt, nee, dan zie ik het somber voor hem in. Hij werd helemaal tureluurs van Taylor.” Boskamp gaat verder over het Ajax van Taylor, ‘die verleden jaar trouwens als een krentenbol speelde’. “Nu speelt hij goed, maar dat komt ook door de manier van voetballen. Als er morgen een andere trainer komt, dan ga je misschien weer anders over Taylor praten. Dat is met Davy Klaassen ook, die is opeens weer boven komen drijven. Met deze trainer zijn die gasten hartstikke gelukkig.”

