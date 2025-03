PSV wil Philips Stadion uitbreiden: 'We kunnen deze groei aan'

PSV is ambitieus en wil het Philips Stadion in het jaar 2030 flink uitgebreid hebben. De Eindhovenaren mikken tegen de tijd op een capaciteit van meer dan 45.000 toeschouwers. Momenteel biedt het stadion van PSV plaats aan 35.000 mensen.

"We koersen nog steeds op 2030", aldus Sjors van den Boogart, directeur van het Philips Stadion, tegenover het Eindhovens Dagblad. "Dat is de ambitie. De afgelopen maanden is er veel gebeurd en heeft bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders in Eindhoven aangegeven in onze ambitie mee te kunnen gaan. Op dit moment wordt er volop getekend en daarna wordt er gerekend. Definitieve keuzes over de tribune of tribunes die we gaan uitbreiden, laten nog wel even op zich wachten.”

Artikel gaat verder onder video

Een van de mogelijkheden is een verbouwing op de noord- en oostzijde van het Philips Stadion. Daarbij zouden zo'n 11.000 extra plekken gerealiseerd kunnen worden. Een andere mogelijkheid is het onder handen nemen van de westzijde van het stadion. PSV kijkt of de verbouwing in één keer gebeurt, of juist in fases. "Het kan zijn dat een verbouwing ineens voordeliger is, maar dat is zeker nog niet besloten", erkent Van den Boogaart.

LEES OOK: Malik Tillman kietelt PSV-supporters met bericht op Instagram

PSV kan groei volgens van den Boogaart aan

"We gaan de komende tijd nog met alle belanghebbenden in gesprek om straks een goede keuze te kunnen maken, waarbij heel veel komt kijken", vervolgt Van den Boogaart. "Binnen PSV is de ambitie als gezegd nog steeds realisatie in 2030. Dat klinkt ambitieus en is het misschien ook, maar we willen snel stappen zetten. PSV kan deze groei aan, is uit alle onderzoeken duidelijk geworden. We gaan ervoor.”

LEES OOK: Lans gebroken voor Veerman: 'Kijk vooral eens naar wat hij wél kan'

Het Eindhovens Dagblad stelt dat de directie van PSV uiteindelijk een knoop door zal hakken. "Daar kan nog een aantal jaren overheen gaan. Uit welke middelen de mega-verbouwing van het Philips Stadion moet worden voldaan, is de komende tijd ook nog onderwerp van gesprek. PSV ziet in ieder geval ruimte om daar voldoende geld voor beschikbaar te krijgen", aldus de krant.

PSV klust momenteel flink aan De Herdgang

Het Philips Stadion is niet het enige wat onder handen genomen gaat worden, momenteel is er op De Herdgang al een flinke verbouwing bezig. Het complex komt er later dit jaar totaal anders uit te zien. Uiteindelijk komt er op de Herdgang een stadion in een U-vorm met 2500 plekken en een eigen complex voor de PSV Vrouwen. "Het voldoet aan alle UEFA-normen om wedstrijden in internationale competities af te werken", verklapt Van Den Boogaart.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Ivan Perisic komt elke keer huilend de kleedkamer van PSV in'

PSV verkeert in een grote sportieve crisis, maar Ivan Perisic onttrekt zich haast als enige aan de malaise.