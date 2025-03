Lans gebroken voor Veerman: 'Kijk vooral eens naar wat hij wél kan'

was op het EK nog basisspeler voor het Nederlands elftal, maar voor de aankomende Nations League-duels van Oranje tegen Spanje is de middenvelder niet opgeroepen voor het Nederlands elftal. Voormalig middenvelder Theo Janssen stelt dat we te kritisch zijn op Veerman en vindt dat er vooral gekeken moet worden naar wat hij wél kan.

Veerman staat bekend als beste passer van de Eredivisie, toch is de middenvelder van PSV deze week afwezig bij het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman informeerde de 26-jarige rechtspoot wel over het feit dat hij er niet bij zou zitten vanwege zijn vorm. Veerman is ook bij PSV lang niet altijd meer zeker van een basisplaats.

Oud-middenvelder Janssen slaakt een diepe zucht als het gaat over de absentie van Veerman bij het Nederlands elftal. "Weet je waar we in Nederland heel goed in zijn? Vertellen wat iemand níét kan. We zijn altijd zo kritisch op Veerman", reageert de vijfvoudig international in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Janssen ziet vergelijking met Veerman

Janssen ziet wat van de huidige dynamiek omtrent Veerman terug bij zichzelf, want het ging vroeger bij hem net zo. "Joey en ik hebben ook best wat overeenkomsten'', aldus oud-middenvelder die in de Eredivisie kampioen werd met Ajax en FC Twente, maar een internationale doorbraak er niet van zag komen.

De linkspoot werd geroemd om zijn traptechniek en spelzicht. Alleen ging het vaker over wat Janssen niet zou kunnen, zo erkent hij. "Ik zou langzaam zijn, ik zou worden overlopen. Terwijl: als je mijn statistieken op de training pakte, zat ik vaak bij degenen die de meeste meters maakten. Het is een stigma. Als het maar vaak genoeg wordt herhaald, kom je er niet meer vanaf."

Kritiek op Veerman onterecht

Janssen is het dan ook totaal eens met de kritiek die Veerman ten deel valt. "Kijk vooral eens naar wat hij wél kan. Zijn inzicht, zijn passes. Maar weinig spelers in Nederland hebben zo'n goede trap. Sterker nog: maak daar maar de wereld van. Hij kan prima mee in Oranje, maar het is afhankelijk hoe comfortabel we aan de bal zijn."

Het boegbeeld van Vitesse erkent dat Veerman de eerste optie is als het Nederlands elftal een zware wedstrijd speelt waarin vooral de tegenstander aan de bal is. "Maar als Nederland dominant is, kan hij echt van waarde zijn", aldus Janssen, die stelt dat het ook uitmaakt welke spelers om Veerman heen staan. Zijn dat spelers die van zestien naar zestien lopen, dan biedt dat mogelijkheden voor de rechtspoot.

