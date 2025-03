Sterspeler op WK 2022 bespreekt terugkeer bij Oranje: ‘Ja, als materiaalman’

speelde zondag na een langdurige vormcrisis weer eens een dijk van een wedstrijd. Sc Heerenveen won, mede door enkele goede reddingen van de boomlange doelman, met 3-1 van AZ. De Fries, die op het WK van 2022 basisspeler was en een goede indruk maakte, wordt na afloop van de wedstrijd gevraagd of hij verwacht terug te keren bij Oranje. Daar maakt hij zich geen illusie van.

Toen Louis van Gaal in 2022 Remko Pasveer, Justin Bijlow en Noppert als doelmannen meenam naar het WK in Qatar, hield bijna iedereen rekening met een basisplaats voor een van de eerste twee namen. De bondscoach verraste echter en besloot Noppert aan te wijzen als eerste doelman. Gedurende het toernooi, waarin Nederland in de kwartfinale na strafschoppen sneuvelde tegen de uiteindelijke winnaar Argentinië, maakte de boomlange keeper van Heerenveen een hoop indruk. Een transfer bleef uiteindelijk uit, waardoor Noppert in Friesland bleef.

In de maanden die volgden raakte Noppert zwaar uit vorm en verloor hij meermaals zijn basisplaats. Nadat trainer Robin van Persie naar Feyenoord was vertrokken, mocht de doelman zich afgelopen weekend direct opmaken voor een basisplaats. Dat had vooral te maken met de polsblessure van eerste keuze Mickey van der Hart. Tegen AZ liet Noppert desondanks zien het keepen nog niet verleerd te zijn en had hij enkele belangrijke reddingen in huis, waarmee hij zijn ploeg de overwinning bezorgde.

Noppert verwacht geen belletje van Koeman

Na de wedstrijd wordt Noppert gevraagd of hij een telefoontje van Ronald Koeman verwacht voor een terugkeer bij Oranje, dat het later deze maand twee keer tegen Spanje opneemt in de kwartfinale van de Nations League. De doelman behoort niet tot de voorselectie, die vorige week bekend werd. “Ja, als materiaalman zeker!”, wordt Noppert geciteerd door De Telegraaf. “Nee joh, ben je gek? Eén wedstrijd goed spelen… Je hebt Quick Boys toch ook gezien?” Daarmee doelt de doelman op de bekerwedstrijd tussen Heerenveen en de amateurploeg uit Katwijk. Noppert werd tien minuten voor tijd in het veld gebracht en gaf al gauw een strafschop weg. Die werd benut, waarna Quick Boys de Friezen in de verlenging uitschakelde. “Laat ik die wedstrijd zelf maar even oprakelen”, besluit hij.

