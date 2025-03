Marciano Vink: 'Zijn spel is schrijnend, heel raar dat hij bij Oranje zit'

Marciano Vink kijkt op van de plek van in de voorselectie van het Nederlands elftal. De analist van ESPN vindt het spel van de PSV-middenvelder in bepaalde aspecten ‘best wel schrijnend’.

De huidige vormdip van PSV is volgens Vink niet los te zien van de terugkeer van Jerdy Schouten en Joey Veerman in de ploeg, na blessures. “Het seizoen begon met de uitspraak van Joey Veerman, die zei: ‘Het komt wel goed’”, zegt hij zaterdagavond bij ESPN. “Dan zie je dat er twee belangrijke spelers van PSV ineens wegvallen, en er staan anderen op. Saibari en Mauro Júnior vulden het echt heel goed in.”

“Toen kwam die fantastische periode voor de winterstop, waarin ze in zes wedstrijden achter elkaar 26 keer scoorden en maar vijf tegengoals kregen. En PSV speelde echt goed tegen Twente (6-1 zege, red.) en uit tegen Utrecht (2-5). Die jongens hebben zichzelf laten zien”, vindt Vink. “En na de winterstop komen die twee geblesseerden eigenlijk weer terug in de basis. Eerst Veerman tegen Heerenveen, nederlaag, en vervolgens Schouten erbij. Veerman is niet in de beste vorm, maar als ik naar Schouten kijk, qua omschakeling en het alles geven om een doelpunt te voorkomen, dan is dat best wel schrijnend.”

Schouten in voorselectie

Toch werd dertienvoudig international Schouten vrijdag opgenomen in de voorselectie voor de dubbele ontmoeting met Spanje in de Nations League. “Dat vind ik eigenlijk heel raar”, aldus Vink. Presentator Jan Joost van Gangelen zegt dat hij zich ‘heeft laten vertellen’ dat Schouten wordt gezien als de enige back-up van Frenkie de Jong. “Maar je hebt toch Gravenberch?”, vraagt Vink zich af.

