Peter Bosz niet blij met uitspraak van Joey Veerman: 'Amateuristisch'

Peter Bosz is niet blij met een uitspraak die deed na de wedstrijd tussen Heracles Almelo en PSV (1-3). De middenvelder gaf toe dat PSV soms voetbalt met het idee dat het ‘toch wel’ goed zal komen, ook als een wedstrijd stroef verloopt.

Veerman kreeg van ESPN-analist Danny Koevermans de vraag of PSV soms met die instelling speelt. “Ja, dat is niet goed, maar uiteindelijk is het wel zo. Zelfs tegen Feyenoord (in de strijd om de Johan Cruijff Schaal, red.) hadden we dat. Je wilt niet elke keer die goals tegenkrijgen, maar je weet dat we toch wel gaan scoren. Alleen kan je daar in de Champions League niet op teren.”

Artikel gaat verder onder video

Verslaggever Leo Oldenburger van ESPN vroeg Bosz na afloop naar die uitspraken. “Joey Veerman zei na de wedstrijd: misschien hebben we een beetje te veel het idee ‘die goal gaan wij heus wel maken’. Dat was tegen Feyenoord ook zo. Merk je dat ook aan je ploeg?” Bosz reageerde: “Dat is precies wat je als trainer juist niet wil horen. Als dat zo is, dan is dat een groot probleem, ja.”

LEES OOK: Teze komt met opmerkelijke verklaring: 'Het was theater, ik wilde tijdrekken'

Toch denkt Bosz die mentaliteit wel uit de selectie te kunnen krijgen. “Dat gaat wel lukken”, zegt hij met een grijns. “Dit amateuristische denken, ‘het komt wel goed’, mag natuurlijk nooit in het hoofd voorkomen. Dan komt het niet goed. Dat weten we allemaal, denk ik.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Eindhovens Dagblad weet welk bedrag PSV minimaal verlangt voor Boscagli

Olivier Boscagli wil graag een transfer maken van PSV naar Brighton & Hove Albion