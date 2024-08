De schrik sloeg in de slotfase van de wedstrijd tussen Heracles Almelo en PSV (1-3) om het hart. De verdediger van PSV raakte verwikkeld in een duel met Lorenzo Milani en kreeg vervolgens een trap na van de speler van Heracles. Teze sloeg de handen voor de ogen, maar kon uiteindelijk toch verder.

Teze zal zijn geschrokken omdat hij op het punt staat een transfer naar AS Monaco te maken. PSV is tot een akkoord gekomen met de Ligue 1-club, die naar verluidt zo'n twaalf miljoen euro betaalt. Het is de bedoeling dat Teze begin volgende week medisch gekeurd wordt, waarna hij zijn krabbel zet onder een meerjarige verbintenis bij Monaco.

Heel even dreigde dus een serieuze kink in de kabel voor die transfer, maar van een ernstige blessure leek geen sprake. Opvallend genoeg bleef Milani een gele kaart bespaard voor zijn trap na op Teze. Dat zou zijn tweede zijn geweest. Teze kon de wedstrijd afmaken en speelde zodoende waarschijnlijk zijn laatste minuten voor PSV. Hij moest in minuut 73 invallen voor de geblesseerd geraakte Richard Ledezma.

Update: Teze komt met opmerkelijke verklaring: 'Het was theater, ik wilde tijdrekken'

Jordan Teze heeft na de 1-3 zege van PSV op Heracles Almelo toelichting gegeven op het moment met tegenstander Lorenzo Milani. Hij komt bij ESPN met een opmerkelijke verklaring. "Nee, ik schrok niet. Ik voelde het wel, maar het was niet zo erg als ik het liet lijken. Ja, het was een beetje theater, moet ik eerlijk zeggen. Ik vond wel dat hij een gele kaart moest krijgen. Maar het viel wel mee, gelukkig. Sorry voor de mensen die zijn geschrokken thuis. Ik wilde ook een beetje tijdrekken."

