‘PSV bereikt akkoord met AS Monaco over transfersom Teze’

PSV en AS Monaco hebben een akkoord bereikt over de transfer van , meldt Fabrizio Romano op X. Naar verluidt betalen de Monegasken een bedrag van twaalf miljoen euro voor de rechtsback, die ook centraal achterin uit de voeten kan. Het is de bedoeling dat Teze begin volgende week medisch gekeurd wordt, waarna hij zijn krabbel zet onder een meerjarige verbintenis bij AS Monaco

Het transfernieuws van Teze wordt ook bevestigd door PSV-watchers Rik Elfrink (Eindhovens Dagblad en Marco Timmer (Voetbal International). De Eindhovenaren wilden de transfer aanvankelijk over het weekend heen tillen, maar er werd zaterdag dan toch een akkoord bereikt. Het is dan ook nog maar de vraag Teze zondagmiddag nog bij de selectie zit voor het duel met Heracles Almelo. In basisplaats lijkt er in ieder geval niet in te zitten voor de verdediger, waardoor het goed mogelijk is dat Richard Ledezma weer als rechtsback zal starten.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Kritiek op PSV-directeur Stewart: 'Misschien had hij wel tot het gaatje moeten gaan'

Volgens Rik Elfrink ontvangt PSV een vaste transfersom van tien miljoen euro, een miljoen aan makkelijk haalbare bonussen en miljoen aan extra bonussen. Teze zelf wilde de overstap naar AS Monaco per se maken. Vorige week wilde de verdediger dat afdwingen middels werkweigering, maar na een hoop negatieve reacties kwam hij daar toch op terug. Hij mocht tegen RKC Waalwijk invallen en werd uitgefloten, maar na afloop werd hij door de supporters toch weer in de armen gesloten.

LEES OOK: Tete komt met ‘veelzeggende’ reactie na vraag over PSV

De 24-jarige Teze speelde vooralsnog 188 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van PSV. Daar was hij viermaal trefzeker en gaf hij 23 assists. Mogelijk heeft de rechtsback annex centrale verdediger zijn laatste wedstrijd voor de regerend landskampioen dus al gespeeld.

Defensieve problemen

Met de naderende overgang van Teze naar AS Monaco heeft trainer Peter Bosz er weer een defensief probleem bij. De oefenmeester van de Eindhovenaren zit al dun in zijn verdedigers door de blessures van Sergiño Dest, Mauro Júnior en Armando Obispo. Bovendien heeft Olivier Boscagli ook aangegeven te willen vertrekken bij PSV. De linksbenige centrale verdediger heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar Brighton & Hove Albion.

Vervangers

PSV is in ieder geval haast geboden bij de zoektocht naar vervangers. Zo jagen de Eindhovenaren op een nieuwe rechtsback. Volgens het Eindhovens Dagblad probeert PSV komende week een aantal versterkingen voor de verdediging te presenteren. “Met het geld dat de club voor Teze ontvangt, kan nog een extra bedrag betaald worden voor andere spelers”, klinkt het. De landskampioen houdt zich in ieder geval niet enkel vast aan de komst van Sepp van den Berg, maar bekijkt ook alternatieven.

🚨🔴⚪️ EXCL: Jordan Teze to AS Monaco, here we go! Verbal agreement in place for package worth €12m.



Medical tests to take place early next week if all goes to plan on formal steps.



Details being fixed then time to proceed with contracts to exchange with PSV. pic.twitter.com/NszNy56TNv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Peter Bosz: 'Hij is technisch de beste speler die ik ooit gezien heb'

PSV-trainer Peter Bosz vertelt wie ‘technisch de beste speler’ is met wie hij ooit heeft gewerkt.