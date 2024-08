Tete komt met ‘veelzeggende’ reactie na vraag over PSV

speelde vrijdagavond een goede wedstrijd namens Fulham op bezoek bij Manchester United, maar kon niet voorkomen dat Joshua Zirkzee ervoor zorgde dat de punten op Old Trafford bleven. De voormalig Ajacied wordt genoemd als optie voor PSV, dat op zoek is naar een vervanger voor Jordan Teze die mogelijk vertrekt naar AS Monaco. Na afloop van het duel wordt Teta daar dan ook naar gevraagd. De reactie van de rechtsback is volgens de analisten in de studio van Viaplay ‘veelzeggend’.

De linksbackpositie vormt door de blessures van Sergiño Dest en Mauro Júnior een probleem bij PSV. Laatstgenoemde staat wel alweer op het trainingsveld, maar de Eindhovenaren willen de positie van linksachter graag versterken. Eerder werd de naam van voormalig Ajacied Tete genoemd. Na afloop van de competitieopener van Fulham tegen Manchester United werd de rechtsback, die in zijn carrière ook een aantal wedstrijden op links heeft gespeeld, met het gerucht geconfronteerd.

Wanneer Tete voor de camera van Viaplay de vraag krijgt of hij al heeft gesproken met PSV, geeft hij aan dat dit niet het geval is. “Nee, nee, nee”, zegt de verdediger, die vervolgens een enorme grijns op zijn gezicht krijgt. “Ik zit hier goed.” In de studio van Viaplay wordt het antwoord van Tete meteen ‘veelzeggend’ genoemd. “Die grijns op zijn gezicht, ik ben benieuwd”, geeft oud-verdediger Ron Vlaar aan.

“Ik zie een vrolijke Kenny Tete die een goede wedstrijd heeft gespeeld”, geeft Simon Cziommer desgevraagd aan. “Waarschijnlijk heeft niet hij, maar hebben wel mensen in zijn omgeving contact gehad met PSV.” Toch zal een transfer naar Eindhoven moeilijk zijn volgens de spelersmakelaar. “Er zit wel een heel groot verschil tussen Engelse en Nederlandse salarissen.”

