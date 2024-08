Marcel Brands geeft duidelijke reactie op transferverzoek Boscagli

Algemeen directeur Marcel Brands is niet van plan om te laten vertrekken bij PSV. De Fransman zou hebben aangegeven Eindhoven te willen verlaten en de stap naar Brighton & Hove Albion te zetten.

Eerder deze week kwam naar buiten dat Brighton zich in Eindhoven had gemeld voor Boscagli, maar dat de club uit de Premier League niet genoeg had geboden. De Engelsen verhoogden later het bod naar een bedrag tussen de acht en tien miljoen euro. Voor de verdediger zelf is het duidelijk: hij wil de stap naar het zuiden van Engeland zetten en heeft de clubleiding van de regerend landskampioen laten weten dat hij wil vertrekken.

Hoewel Boscagli in het Philips Stadion nog maar een contract tot het einde van het huidige seizoen heeft, is PSV niet van plan hem te laten gaan. “Boscagli is een speler die we pertinent in huis willen houden”, geeft Brands aan tegenover ESPN. “Er is geen noodzaak om spelers te verkopen. Er zal ergens misschien nog een uitzondering vallen, maar Boscagli is er één die sowieso willen behouden”, is de bestuurder duidelijk.

Naast Boscagli wil ook Jordan Teze vertrekken bij PSV. “Ik heb de laatste stand van zaken niet paraat”, geeft Brands aan. “We zijn al een tijdje in gesprek met AS Monaco. Wij hebben duidelijk aangegeven waar onze grens ligt en het is nu even afwachten of zij die grens kunnen invullen.” De algemeen directeur baalt dat hij gedurende het seizoen nog rekening met uitgaande transfers moet houden, maar weet ook dat het een ‘utopie’ is hier niet mee bezig te zijn.

