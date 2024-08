Boscagli komt met slecht nieuws voor Bosz en PSV

heeft zijn zinnen gezet op een stap naar Brighton & Hove Albion, zo melden het Eindhovens Dagblad. De Fransman heeft bij de clubleiding van de Eindhovenaren aangegeven dat hij wil vertrekken.

Dinsdagavond kwam naar buiten dat Brighton zich bij PSV had gemeld voor Boscagli. De club uit het zuiden van Engeland zou al twee keer een bod hebben gedaan op de verdediger, waarvan het hoogste tussen de acht en tien miljoen euro zou liggen. Boscagli heeft in Eindhoven nog maar een contract voor een seizoen en zou wel oren hebben naar een overstap naar de Premier League.

Volgens het ED is het goed mogelijk dat de Fransman persoonlijk rond kan komen met de Engelsen, waarna hij veel meer kan verdienen dan bij PSV het geval is. Hoewel men in Eindhoven graag het contract van de verdediger verlengt, heeft Boscagli besloten dat hij deze zomer wil vertrekken uit Eindhoven.

Voor trainer Peter Bosz is dit na Jordan Teze de tweede verdediger in korte tijd die heeft aangegeven hoe dan ook te willen vertrekken bij PSV, terwijl de spoeling achterin toch al dun is bij de regerend landskampioen. Toch zal Boscagli, in tegenstelling tot Teze, niet aan werkweigering doen. De mandekker zal zijn club keurig blijven dienen zolang hij onder contract staat in Eindhoven.

