PSV krijgt nieuw miljoenenbod binnen en voert topoverleg

Brighton & Hove Albion heeft het bod op 'iets verhoogd', zo schrijft Voetbal International. Het nieuwe bod is voor PSV nog steeds te laag, maar desondanks heeft er volgens het Eindhovens Dagblad 'topoverleg' plaatsgevonden in het Philips Stadion over de situatie van de verdediger.

Dinsdag kwam het nieuws naar buiten over het eerste bod van Brighton. De hoogte daarvan was niet bekend, maar VI schrijft dat het tweede bod naar verluidt tussen de acht en tien miljoen euro ligt. PSV zou eerder mikken op een bedrag van meer dan twintig miljoen euro, zo meldt het Eindhovens Dagblad. Dat Brighton een stuk lager inzet, heeft te maken met het aflopende contract van Boscagli.

PSV wil de verbintenis van de verdediger graag verlengen. Zijn zaakwaarnemer is woensdag naar Eindhoven afgereisd om de situatie te bespreken. “Als hij zijn handtekening onder een nieuw contract zet, kunnen ook afspraken worden gemaakt over een transfer in de toekomst. Daarbij kan bijvoorbeeld een minimale transfersom inzet van de besprekingen zijn”, stelt het Eindhovens Dagblad, dat bovendien meldt dat Boscagli bij een contractverlenging een ‘forse tekenbonus’ tegemoet kan zien.

Boscagli wordt bij PSV gezien als een cruciale schakel in de kampioensambities voor het nieuwe seizoen. Peter Bosz noemde hem afgelopen weekend nog 'technisch de beste speler' met wie hij ooit werkte.

Boscagli zou ook in de belangstelling staan van Galatasaray en Besiktas. Naar verluidt wil Besiktas tussen de tien en vijftien miljoen euro betalen en kan Boscagli bij die club jaarlijks drie miljoen euro verdienen. De verwachting is echter dat de verdediger alleen naar een topvijfcompetitie wil.