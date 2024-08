PSV informeert bij Ajax naar Wijndal en krijgt teleurstellend nieuws

PSV heeft bij Ajax geïnformeerd naar de diensten van , zo weet Voetbal International. De regerend landskampioen heeft op de linksbackpositie een gebrek aan opties en hoopte de banneling van de Amsterdammers tijdelijk uit zijn lijden te verlossen.

PSV heeft een gebrek aan opties op de positie van linksback. Zowel Mauro Júnior als Sergiño Dest hebben te maken met blessures, waardoor Fredrik Oppegard de enige speler is in de selectie van Peter Bosz die aan de linkerkant van de verdediging kan spelen. De Eindhovenaren hoopten dit gat op te vullen door Wijndal tijdelijk naar het Philips Stadion te halen.

Wijndal maakte in de zomer van 2022 de overstap van AZ naar Ajax, maar wist in Amsterdam nooit potten te breken. Onlangs werd hij door Francesco Farioli teruggezet naar het tweede elftal, met de boodschap dat hij op zoek mag naar een nieuwe club. PSV had die nieuwe club kunnen worden en de Eindhovenaren informeerden zelfs al naar een huurdeal.

Meer dan informeren werd het tot dusver niet, maar wel werd duidelijk dat Ajax Wijndal alleen permanent wil uitzwaaien. Dat is voor PSV geen optie. In Eindhoven wil men namelijk de toekomst in met Dest, die nu nog met een kruisbandblessure moet toekijken.

