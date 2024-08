'Chuba Akpom kan overstap naar Champions League-club maken'

staat in de belangstelling van VfB Stuttgart. Volgens BILD zou de zaakwaarnemer van de Engelse spits al gesprekken hebben gevoerd met de Duitse club.

Akpom staat samen met Armando Broja (oud-Vitesse) op het lijstje van Stuttgart, zo stelt de Duitse krant. Laatstgenoemde staat onder contract bij Chelsea, maar de Londenaren hebben veel spitsen in de selectie. Aangezien Stuttgart topscorer Serhou Guirassy aan Borussia Dortmund verkocht, gaat de nummer twee van vorig seizoen nog op zoek naar een spits.

Komend seizoen speelt Stuttgart dus ook Champions League voetbal, waardoor de selectie ook in de breedte moet worden versterkt. Als de Duitsers Broja en/of Akpom naar de club halen, mag die speler/mogen zij de concurrentiestrijd aangaan met een andere aankoop: Deniz Undav.

Bij Ajax is Brian Brobbey de eerste spits. Akpom liet zich vorig seizoen vooral als pinchhitter zien, maar laat die rol mogelijk komend seizoen aan Wout Weghorst. Het ligt in de lijn der verwachting dat de Nederlands international binnenkort tekent in Amsterdam.

