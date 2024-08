Driessen belooft Ajax in elk geval één aanwinst: ‘Ja, die komt’

Valentijn Driessen is er heilig van overtuigd dat zich binnenkort speler van Ajax mag noemen. De Oranje-international staat momenteel nog onder contract bij Burnley, maar wordt al tijden in verband gebracht met een overstap naar de nummer vijf van Nederland in het afgelopen seizoen. Driessen denkt zelfs dat Weghorst ook bij aanblijven van Chuba Akpom verhuist naar Amsterdam.

Ajax is er alles aan gelegen de selectie te versterken, maar is daarbij afhankelijk van uitgaande transfers. De Amsterdammers haalden tot op heden enkel de transfervrije Bertrand Traoré naar de Johan Cruijff ArenA. Daniele Rugani en Pablo Rosario zijn andere spelers die op het verlanglijstje staan, maar zij zitten evenals Weghorst in de wachtkamer. Driessen is er echter van overtuigd dat laatstgenoemde uiteindelijk zijn handtekening onder een contract in Amsterdam gaat zetten. “Ja, die komt”, reageerde hij woensdagavond in De Oranjezomer stellig op een vraag van Hélène Hendriks.

Weghorst was tijdens het afgelopen Europees Kampioenschap in Duitsland een van de blikvangers bij het Nederlands elftal. Hij bezorgde de formatie van bondscoach Ronald Koeman in de eerste groepswedstrijd tegen Polen een belangrijke overwinning en was als invaller ook belangrijk in de kwartfinale tegen Turkije. Weghorst zorgde als invaller vaak voor nieuwe energie in het Nederlands elftal en dat is precies wat hij bij Ajax moet gaan brengen. Maar dan moet hij wel eerst komen. “Het is een kwestie van tijd”, verzekert Driessen. “Tot 1 september mogen die clubs van alles en nog wat doen. Het is gewoon afwachten tot die Akpom weggaat. Maar ik denk ook dat als Akpom niet weggaat ze alles in het werk zullen stellen om Weghorst te halen”, zo klonk het.

