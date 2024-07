Wout Weghorst heeft aan zeven woorden genoeg om Ajax te omschrijven

staat open voor een terugkeer in Nederland. De spits van Burnley zou een persoonlijk akkoord hebben bereikt met Trabzonspor, maar vertelt in een interview met Kicker dat ook een overstap naar de Eredivisie hem aanspreekt. Ajax lonkt naar zijn komst.

“Er zijn een paar clubs met interesse, maar ik ga gewoon trainen bij Burnley. Hopelijk wordt het een succesvol jaar. We moeten een oplossing vinden die beide partijen tevreden stelt”, legt Weghorst uit. Hij mikt volgens Engelse media op een vertrek bij de degradant.

“Voor mij moet het hele plaatje kloppen. We krijgen ons vierde kind en we hebben als gezin veel gereisd in de afgelopen jaren. Ik ben nu op zoek naar een vaste plek voor ons, dus een terugkeer naar huis is zeker een optie”, vervolgt de Oranje-international.

Ajax heeft interesse in Weghorst, maar kan pas spelers kopen als andere spelers zijn verkocht. Weghorst heeft aan zeven woorden genoeg om Ajax te omschrijven. “Ajax is de grootste club van Nederland, meer hoef ik daar niet over te zeggen.”

