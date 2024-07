'Wout Weghorst bereikt persoonlijk akkoord'

heeft heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Trabzonspor, zo schrijft de Turkse journalist Yagiz Sabuncuoglu op X. De spits is zodoende in afwachting van een akkoord tussen Trabzonspor en zijn club Burnley.

Zondag werd al duidelijk dat Trabzonspor belangstelling heeft voor Weghorst. De Oranje-international sprak in het verleden al drie keer met de Turkse club, maar tot een overstap kwam het nooit. Deze zomer zou dat zomaar anders kunnen zijn, aangezien hij graag wil vertrekken bij het gedegradeerde Burnley. Eerder werd Weghorst ook aan FC Twente en Ajax gelinkt. De Enschedeërs haalden met Sam Lammers al een spits, terwijl de Amsterdammers wel nog geïnteresseerd zijn, maar nog niet kunnen toeslaan zolang niemand is vertrokken. Maandagavond viel in de Turkse pers ook de naam van Leicester City.

Ook werd maandag nog een Nederlandse spits in verband gebracht met Trabzonspor: Luuk de Jong (PSV) zou op de kandidatenlijst staan bij de Süper Lig-club. Trabzonspor zou zelfs al hebben geïnformeerd naar de aanvoerder van PSV, die nog een contract voor een seizoen heeft in Eindhoven.

Weghorst heeft een verleden in Turkije. Hij werd in het seizoen 2022/23 door Burnley verhuurd aan Besiktas. Voor die club kwam hij tot achttien officiële wedstrijden, waarin hij negen keer scoorde. Aan de verhuurperiode kwam na een half seizoen al een vervroegd einde, toen Weghorst verrassenderwijs overstapte naar Manchester United.

Vriendin van Weghorst niet gecharmeerd van Trabzon

Vorige week stelde Mithat Halis, een bekende Turkse zaakwaarnemer die nauw betrokken is bij transfers binnen Turkije, dat Weghorst waarschijnlijk níét naar Trabzonspor gaat. De reden? Zijn vriendin Nikki van Esch zou niet gecharmeerd zijn van de overstap. Halis was in 2022 als intermediair betrokken bij de tijdelijke overgang van de aanvaller van Burnley naar Besiktas. "ik acht de kans klein dat het gaat gebeuren. De vriendin van Weghorst is niet gecharmeerd van het idee dat zij in Trabzon gaat wonen."

