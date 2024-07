‘Trabzonspor zoekt versterkingen en komt uit bij Ajax-doelwit en PSV’er’

Het Turkse Trabzonspor wil zich versterken met een nieuwe spits. Daarvoor heeft het zowel als op de korrel, zo weet Fanatik. Beide Nederlanders staan wel achter , die afgelopen seizoen op huurbasis bij Trabzonspor speelde, op het lijstje.

Zondag meldde Fanatik al dat Trabzonspor interesse heeft in de diensten van Weghorst. De Nederlander sprak in het verleden al drie keer met de Turkse club, maar tot een overstap kwam het tot dusver niet. Deze zomer zou dat zomaar anders kunnen zijn, aangezien de spits graag wil vertrekken bij het gedegradeerde Burnley. Eerder werd hij ook aan FC Twente en Ajax gelinkt. De Enschedeërs haalden met Sam Lammers al een spits, terwijl de Amsterdammers wel nog geïnteresseerd zijn, maar er met Trabzonspor een concurrent bijkrijgen.

Weghorst geldt bij Trabzonspor als het alternatief voor Onuachu. De Nigeriaanse spits werd afgelopen seizoen door Southampton verhuurd aan de club uit Trabzon. Daar kwam hij in 25 duels in alle competities zeventien keer tot scoren en leverde hij ook vier assists af. Volgens trainer Abdullah Avci passen beide spelers perfect in het gehanteerde systeem.

Maandag meldde Fanatik met De Jong nog een naam van het spitsenlijstje van Trabzonspor. De Turken zouden zelfs al hebben geïnformeerd naar de aanvoerder van PSV, die nog een contract voor een seizoen heeft in Eindhoven. De verwachting is dat Trabzonspor de komende dagen de jacht op De Jong gaat intensiveren.

