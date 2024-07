Nikki van Esch zet streep door transfer Wout Weghorst: ‘Ze wil daar niet wonen’

staat volgens diverse Turkse media in de belangstelling van Trabzonspor, maar de kans lijkt klein dat de Nederlandse spits van Burnley zijn loopbaan aldaar voortzet. Volgens zaakwaarnemer Mithat Halis ziet Weghorsts vriendin Nikki van Esch het namelijk niet zitten om in Trabzon te wonen.

Mithat Halis is een bekende Turkse zaakwaarnemer die nauw betrokken is bij transfers binnen Turkije. Hij is zelf niet de officiële agent van Weghorst, maar was in 2022 bijvoorbeeld wel als intermediair betrokken bij de tijdelijke overgang van de aanvaller van Burnley naar Besiktas.

Tegenover Radyospor sluit Halis een transfer van Weghorst naar Trabzonspor woensdag uit. “Er is niemand die Weghorst liever naar Trabzon zou zien komen dan ik, want ik zou meer geld verdienen aan de transfer dan toen ik hem naar Besiktas bracht”, zegt de agent. “Maar ik acht de kans klein dat het gaat gebeuren. De vriendin van Weghorst is niet gecharmeerd van het idee dat zij in Trabzon gaat wonen.”

Halis legt uit hoe Besiktas’ technisch directeur Ceyhun Kazanci in 2022 alles in het werk stelde om Weghorst tijdelijk naar Besiktas te halen. “Hij heeft de vriendin van Weghorst een maand lang rondgeleid in Istanbul. Toen was ze overtuigd. Als Trabzon dit voor elkaar krijgt, is een transfer misschien reëel.”