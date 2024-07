Turkse media weten welke Nederlandse club is afgehaakt voor Wout Weghorst

Er zijn nog drie clubs in de race voor , zo melden Turkse media. Ajax wordt nog altijd genoemd, terwijl de naam van FC Twente nergens meer te bekennen is. Ook Leicester City en Trabzonspor hengelen naar de boomlange aanvalsleider van Burnley.

De kans is zeer aannemelijk dat Weghorst deze transferperiode vertrekt bij Burnley. Het lijkt een kwestie van tijd voordat de spits elders tekent. In eerste instantie leek de spits van Oranje open te staan voor een ‘droomtransfer’ naar FC Twente, maar die club lijkt inmiddels te zijn afgehaakt, zeker na de komst van Sam Lammers.

Ajax, dat eveneens een versterking zag in Weghorst, is volgens A Spor nog wél in de race voor de oud-speler van onder meer AZ en Heracles Almelo. Het is echter nog maar de vraag of de Amsterdammers momenteel beschikken over voldoende budget om de aanvaller in te lijven. Leicester City schijnt eveneens geïnteresseerd te zijn in de diensten van Weghorst.

Trabzonspor zou volgens de Turkse berichtgeving willen doorpakken. Het is niet zeker of de Nederlander een terugkeer naar de Süper Lig ziet zitten. De club verwacht dat Weghorst op korte termijn een beslissing zal nemen. “Mocht deze beslissing in het voordeel van Trabzonspor vallen, dan wordt de transfer van Weghorst binnen deze week afgehandeld”, zo schrijft A Spor.

