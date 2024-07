Van der Sar heeft slechts één woord nodig om crisis bij Ajax te omschrijven

Edwin van der Sar ziet de toekomst van Ajax met vertrouwen tegemoet. De voormalig algemeen directeur noemt de gebeurtenissen in het afgelopen jaar ‘ongelooflijk’, maar heeft ook vertrouwen in de mensen die nu in de Johan Cruijff ArenA werken.

In het programma Humberto à Paris krijgt Van der Sar de vraag hoe hij aankijkt tegen de sportieve crisis. “Het eerste halfjaar na mijn hersenbloeding ben ik drukker met mezelf bezig geweest”, geeft hij toe. “Ik heb wel contact gehad met mensen binnen de club, supporters en anderen. Het is ongelooflijk wat er is gebeurd.”

Volgens de oud-doelman was er bij Ajax sprake van ‘een bal die niet is gestopt met rollen’, waarmee hij doelt op mensen die weg zijn gegaan of moesten vertrekken. “Er gingen heel veel mensen weg, maar ik weet zeker dat er ook heel veel goed staat. Met de nieuwe trainer moet het op het veld weer gaan klikken”, zegt Van der Sar over Francesco Farioli.

Zelf kijkt Van der Sar terug op een mooie periode in Amsterdam. “Ik heb tien à elf fantastische jaren gehad bij Ajax. De laatste twee jaren waren alleen echt heel pittig. Uiteindelijk wilde ik andere dingen gaan doen in mijn leven. Ik wilde meer vrije tijd en meer gaan reizen.”

