Ruud van Nistelrooij oogst nu al lof bij Manchester United: ‘Geweldig dat hij hier is’

Manchester United-talent was na afloop van het met 0-2 gewonnen oefenduel tegen Rangers FC vol lof over zijn leermeester Ruud van Nistelrooij. De twintigjarige spits, die afgelopen seizoen verhuurd werd aan Burton Albion, was zaterdag trefzeker in het oefenduel van The Red Devils.

“We hebben samen een paar afwerkoefeningen gedaan”, doelt een gelukkige Hugill in gesprek met Manchester Evening News op de samenwerking met Van Nistelrooij, die sinds vorige week assistent-trainer is van Erik ten Hag bij Manchester United. “Hij heeft me ook een paar tips gegeven. Het is echt een eer om met hem te mogen werken.”

Hugill kon een glimlach niet onderdrukken toen het over de voormalig topspits ging. “Voor een speler als ik, jong en nog alles te bewijzen, is het geweldig om van Ruud te kunnen leren. Al is het maar om een vraag te stellen. Een enorme kans. Hij benadrukt de intensiteit, het omschakelen, je werk in balbezit en het belangrijkste wat spitsen moeten doen: in de box komen en kalm blijven voor het doel.”

De spits was in ieder geval dolblij met zijn doelpunt. “Als je spits bent, is dat belangrijk. Je wilt elke wedstrijd scoren, maar de realiteit is dat dat waarschijnlijk niet gaat gebeuren. Een vroeg doelpunt in de voorbereiding helpt je om goed te beginnen”, weet Hugill.

"Ik moet deze zomer gewoon hard werken en nog fitter worden. Ik moet de manager en de technische staf laten zien wat ik kan, en dan zien we wel wat er gebeurt", aldus Hugill, die ook terugblikt op zijn verhuurperiode bij Burton Albion. Het was heel erg leerzaam. Vechten om de punten en elke zaterdag en dinsdag spelen was zwaar. Maar dat heb je ook juist nodig op zo'n jonge leeftijd."

