Johan Derksen hakt in op Oranje-ster: 'Hij stoort me het meest van allemaal'

ontvangt snoeiharde kritiek in de uitzending van Vandaag Inside Oranje. De aanvoerder van het Nederlands elftal wordt door Johan Derksen ‘een soort pseudo-leider’ genoemd, terwijl ook Valentijn Driessen concludeert dat Van Dijk ‘de boel niet bij de hand heeft genomen’.

“Weet je aan wie ik me het meest stoor? Aan die aanvoerder, die in de rol van Beckenbauer achterin mooi weer loopt te spelen”, verwijst Derksen donderdagavond naar Van Dijk. “Ik vind het verschrikkelijk. En dan die zalvende teksten, na afloop. Een soort pseudo-leider.”

Artikel gaat verder onder video

Driessen noemt Van Dijk ‘net een dominee’. “Hij heeft de boel niet bij de hand genomen. Dat komt ook omdat hij niet wil spelen zoals het Nederlands elftal wil spelen, naar voren. Hij wil juist liever naar achteren spelen. Hij was een jaar lang door geen enkele speler gepasseerd, maar dat komt omdat hij steeds achteruitloopt. Dan word je niet gepasseerd.”

Van Dijk kondigde na de uitschakeling van Oranje aan om na te gaan denken over zijn toekomst. Een afscheid als international spookt door zijn hoofd. “Dat is niet onverstandig”, zegt Derksen daarover. Driessen is het daarmee eens. “Dit zegt al genoeg. Hij denkt aan stoppen bij Liverpool en bij Oranje. Dat zit dus al in zijn hoofd. Dan moet je eigenlijk afscheid nemen.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van de Ven valt stil na geschiedenisvraag van Brit: perszaal barst in lachen uit

Micky van de Ven krijgt onbedoeld de lachers op zijn hand na een vraag van een Britse journalist.