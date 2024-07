‘Virgil van Dijk en drie andere spelers gaan nadenken over toekomst bij Oranje’

Journalist Pascal Kamperman houdt er rekening mee dat stopt als international. De 33-jarige aanvoerder van Oranje kondigde woensdagavond aan dat hij zal gaan nadenken over zijn sportieve toekomst. Ook drie andere routiniers zouden hun laatste interland gespeeld kunnen hebben.

Van Dijk zei voor de camera van ESPN dat hij de komende tijd wil rusten en reflecteren. "Het gaat nog wel even pijn doen. Dan ga ik reflecteren op het jaar dat ik heb gehad en dan kijken hoe de toekomst eruit gaat zien. Eerst wil ik even tijd doorbrengen met mijn gezin. Het wordt hopelijk een heel lange break en daarna focussen op Liverpool", blikte Van Dijk vooruit, nadat Oranje op het EK werd uitgeschakeld.

Kamperman acht het mogelijk dat Van Dijk woensdagavond het Oranje-shirt voor het laatst heeft gedragen. "Daar zou ik wel rekening mee houden inderdaad. Hij is maandag 33 jaar geworden en heeft 74 interlands achter zijn naam staan. Het WK is over twee jaar en ik kan me voorstellen dat hij na deze teleurstelling – en natuurlijk sprak hij wel een beetje uit emotie – denkt: ‘Ga ik dat WK nog meemaken? Ga ik nog een toernooi eraan vastplakken?’"

Hetzelfde geldt volgens Kamperman voor Daley Blind (34), Stefan de Vrij (32) en Georginio Wijnaldum (33). "Wat dat betreft is dit EK denk ik wel een keerpunt in de carrière van een aantal spelers."

