'Ajax overweegt Weghorst voor neus Twente weg te kapen als man van 15 doelpunten verkocht wordt'

Ajax overweegt volgens het Algemeen Dagblad om in te lijven, mocht de club na één seizoen alweer gaan verlaten. De Engelse spits kwam in het voorbije seizoen 15 keer tot scoren namens de Amsterdammers, maar de club zou overwegen hem van de hand te doen om geld voor nieuwe aankopen vrij te maken. Weghorst werd de afgelopen tijd juist in verband gebracht met een overstap naar FC Twente.

AD-clubwatcher Johan Inan schrijft dat Weghorst transfervrij is in te lijven 'na zijn vertrek bij TSG Hoffenheim'. Of dat daadwerkelijk het geval is, valt echter nog te bezien. De Duitse club huurde de 31-jarige aanvaller immers van het Engelse Burnley, waar hij nog vastligt tot medio 2025. Weghorsts zaakwaarnemer, oud-prof Simon Cziommer, bevestigde enkele weken geleden nog dat de spits voor een in zijn contract vastgelegd bedrag mag vertrekken bij de Premier League-degradant.

Artikel gaat verder onder video

De interesse in Weghorst zou overigens pas concreet worden als Akpom daadwerkelijk wordt verkocht. De Engelsman, die afgelopen zomer voor 12,3 miljoen euro werd overgenomen van Middlesbrough, toonde afgelopen seizoen regelmatig aan (vooral als invaller) van nut te kunnen zijn als tweede spits, achter de onbetwiste eerste keus Brian Brobbey. Die lijkt komend seizoen in ieder geval in Amsterdam te spelen: Ajax zou een verkoop alleen willen overwegen 'bij een niet te weigeren bod'.

Weghorst staat sinds de winterstop van het seizoen 2021/22 onder conctract bij Burnley, maar speelde voor die club slechts een halfjaar. Daarin kon hij degradatie naar de Championship niet voorkomen, waarna de Tukker achtereenvolgens werd uitgeleend aan Besiktas, Manchester United en Hoffenheim. Eerder op de vrijdag meldden Turkse media dat de spits ook opnieuw bij Besiktas, dat in Giovanni van Bronckhorst een Nederlandse trainer krijgt, zou zijn aangeboden.

Twente

De speler heeft zelf nooit een geheim gemaakt van zijn wens om ooit voor FC Twente uit te komen, de afgelopen maanden had Cziommer ook veelvuldig contact met technisch directeur Arnold Bruggink over een zomerse overstap. Voetbal International-verslaggever Tim van Duijn schrijft op X echter dat Weghorst zijn zinnen inmiddels op een overgang naar Ajax heeft gezet. "Ajax wil Wout Weghorst en Wout Weghorst wil naar Ajax", schrijft Van Duijn. "De club informeerde enige weken geleden naar zijn beschikbaarheid", weet de journalist bovendien.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Transfer naar Ajax plots zéér reëel na komst Farioli: ‘Hij houdt van spelers zoals hij’

Jeremain Lens en Derrick Luckassen denken dat de overgang van Francesco Farioli naar Ajax een gewenst effect gaat opleveren.