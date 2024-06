Verlanglijst Van Bronckhorst lekt uit: 'Ajacied én CL-finalist in belangstelling Besiktas'

Turkse media melden dat Giovanni van Bronckhorst de selectie van zijn nieuwe werkgever Besiktas graag zou versterken met . Ook , die afgelopen weekend nog de Champions League-finale speelde met Borussia Dortmund, zou op het verlanglijstje van de Nederlandse trainer prijken. Ook zou opnieuw zijn aangeboden bij de club die hij eerder al een halfjaar op huurbasis vertegenwoordigde.

Berghuis en Van Bronckhorst zijn bepaald geen onbekenden voor elkaar. Tussen 2016 en 2019 werkten de twee samen bij Feyenoord, waarmee het duo in 2017 kampioen van Nederland werd. In drie seizoenen kwam de rechtsbuiten, die tegenwoordig ook regelmatig op het middenveld speelt, onder de oud-international in alle competities 120 keer in actie. Daarin scoorde hij 44 keer en leverde hij 37 assists af. Het Turkse medium Habertürk Spor meldt dat Besiktas inmiddels 'hard bezig' is om Berghuis alsnog naar Istanbul te halen. Afgelopen twee transferperiodes werd de speler ook al gelinkt aan de Turkse topclub. Zelf bevestigde hij afgelopen winter dat Besiktas in de zomer van 2023 concreet in de markt was.

Artikel gaat verder onder video

Daarnaast zouden er ook onderhandelingen plaatsvinden over een transfer van Hummels naar de nummer zes van de Turkse Süper Lig van het voorbije seizoen. De inmiddels 35-jarige verdediger beschikt bij zijn huidige werkgever over een aflopend contract, waardoor hij transfervrij de overstap zou kunnen maken. In hoeverre de 78-voudig Duits international, die door bondscoach Julian Nagelsmann niet wordt meegenomen naar het EK in eigen land, openstaat voor een overstap naar Besiktas is echter niet duidelijk. De routinier was immers van grote waarde voor de verrassende Champions League-finalist, onder meer door in de halve finale te scoren in het uitduel met Paris Saint-Germain.

Tot slot weet bovengenoemd medium ook nog te melden dat Wout Weghorst zou zijn aangeboden bij Besiktas. De spits, die gisteren (donderdag) nog doel trof voor het Nederlands elftal tegen Canada, keert deze zomer in principe weer terug naar Burnley, dat hem afgelopen seizoen verhuurde aan TSG 1899 Hoffenheim. Die club verhuurde hem in het seizoen 2022/23 ook al aan Besiktas, maar in de winterstop verkaste hij tot veler verrassing naar het Manchester United van Erik ten Hag. Weghorst werd de afgelopen maanden meermaals in verband gebracht met een terugkeer naar de Nederlandse velden, waar FC Twente de aanvaller graag zou verwelkomen en volgens het Algemeen Dagblad ook Ajax interesse heeft.

⚫️⚪️Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı!



📌Siyah-beyazlılar, stopere Mats Hummels ve kanada Steven Berghuis transferi için yoğun bir mesai içinde.

📌Aboubakar ile yolları ayırıp yeni bir santrfor almak isteyen Beşiktaş'a eski golcüsü Wout Weghorst önerildi.



🔗@ogzhngenc… pic.twitter.com/MaKigunecz — Habertürk Spor (@HTSpor) June 7, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Daley Blind doet anderhalf jaar na vertrek opvallende onthulling over Ajax

Daley Blind kijkt nog altijd met een pijnlijk gevoel terug op zijn vertrek bij Ajax.