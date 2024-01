Steven Berghuis reageert op Besiktas-geruchten: 'Ben er zelf voorstander van om...'

Ajax-aanvaller heeft voor het eerst gereageerd op de geruchten dat hij in de belangstelling zou staan van het Turkse Besiktas. De 32-jarige vleugelspeler wordt gelinkt aan de club waar Giovanni van Bronckhorst op de nominatie staat het hoofdtrainerschap te aanvaarden, maar Berghuis bezweert dat er wat hem betreft geen sprake is van een winters vertrek uit Amsterdam.

Tijdens het trainingskamp in Spanje staat Berghuis ESPN te woord. Desgevraagd bevestigt hij dat Besiktas afgelopen zomer wél zaken wilde doen: "Ik weet dat er weleens is geïnformeerd." Dat de Turkse topclub nu opnieuw in de markt zou zijn is Betghuis echter niet bekend: "Over deze recente berichtgeving weet ik niets af, dus voor mij is dat voorlopig geen item."

Verslaggever Aletha Ledelmeijer slaat aan op het woord 'voorlopig' en vraagt: "Maar de transfermarkt is open, hoe kijk jij naar deze winterse transferperiode?", waarop Berghuis reageert: "Er zijn altijd drie partijen die daarin meedoen. Dat ben ik zelf, de club die je wil en Ajax, dus daarop kan ik zelf onmogelijk het antwoord geven."

Een vertrek in de winterstop is voor de 46-voudig Oranje-international in ieder geval geen ideaal scenario. "Ik ben er zelf voorstander van om als je überhaupt weggaat, om dan in de zomer weg te gaan en niet in de winter. Maar in de voetballerij weet je het niet", houdt Berghuis de deur wel op een kier. "Maar dat is op dit moment totaal niet waar ik aan denk. Nee, in principe ben ik niet iemand die de club de rug toekeert nu het minder gaat. Anders was dat in de zomer al gebeurd."