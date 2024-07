Ajacied kan De Boer nog niet bekoren: ‘Peper in zijn reet nodig’

weet Ronald de Boer nog niet helemaal te overtuigen bij Ajax. Volgens de voormalig voetballer heeft de buitenspeler zeker kwaliteiten, maar komt het er nog niet genoeg uit tijdens wedstrijden.

“Bij vlagen is hij heel goed”, geeft De Boer aan over Rasmussen in zijn rustanalyse van Ajax tegen Vojvodina op Ziggo Sport. “Hij heeft een vlammend schot in zijn linkerbeen. Dat kan echt uit het niets komen.” Toch ziet de oud-voetballer nog wel verbeterpuntjes. “Hij is echt heel snel en moet veel meer zijn snelheid gebruiken.”

Vervolgens gaat De Boer weer terug naar het schot dat de Deen in huis heeft. “Hij kan vanuit stilstand zo verschrikkelijk hard schieten, dat had hij al op vijftienjarige leeftijd. Dat heeft hij en dat moet hij ook gebruiken. Maar hij moet ook veel meer zijn snelheid en kracht moet gebruiken.”

“Af en toe, bij vlagen, zie ik het, maar nog veel te weinig”, concludeert De Boer. Noa Vahle vraagt vervolgens of dit iets is waar de vleugelspeler zelf toe in staat is. “Hij heeft een beetje peper in zijn reet nodig”, geeft de oud-voetballer aan. “Als je dat altijd maar moet herhalen, dan zit het er waarschijnlijk niet in.”

