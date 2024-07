‘Positief’ gestemde Farioli spreekt van ‘totale dominantie’ na eerste Ajax-duel

Francesco Farioli is blij met het resultaat dat Ajax donderdagavond boekte tegen Vojvodina (1-0). De oefenmeester zag wat hij wilde van zijn ploeg en geeft aan dat de Amsterdammers misschien wel meer verdienden dan de uiteindelijke uitslag.

“Het is op de eerste plaats een belangrijk resultaat”, geeft Farioli aan in gesprek met Ziggo Sport. “Voor hoe we de eerste helft speelden, verdienden we wat mij betreft meer. Maar aan de andere kant is dat voetbal. Je creëert veel kansen, maar als je er een tegen krijgt kun je afgestraft worden. Daar hebben we geluk gehad. Maar over het algemeen was het voor mij erg positief.”

Artikel gaat verder onder video

Met name de eerste helft maakte Ajax indruk op Farioli. “De eerste minuten was er sprake van een beetje spanning, wat normaal is voor de eerste wedstrijd in de ArenA”, legt de Italiaan uit. “Spelers willen veel laten zien, dus dat is normaal. Maar toen we in de flow van de wedstrijd kwamen, was er sprake van totale dominantie. We creëerden zo veel kansen. In de tweede helft begon vermoeidheid op te treden.”

Voor Farioli was het zijn eerste officiële wedstrijd als trainer van Ajax. “Dat was om meerdere redenen speciaal”, geeft hij aan. “Het gevoel van een volle ArenA, met name hoe de supporters ons helpen. Ze hebben ons gesteund, op goede en op slechte momenten. Dat is iets wat we nodig hadden en nodig gaan hebben in de komende wedstrijden.” Toch ziet de trainer ook een klein nadeel aan de sfeer in de ArenA. “Ik kon niet eens met mijn vleugelverdediger praten door het geluid van de supporters.”

De oefenmeester wordt vervolgens nog gevraagd wanneer hij zijn definitieve keuze gaat maken tussen Remko Pasveer en Diant Ramaj. “Er zijn geen definitieve beslissingen in het voetbal. We zullen elke week, ieder moment evalueren. Ik ben heel blij met het spel van Remko. Hij heeft het goed gedaan”, besluit hij.

