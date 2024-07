Wie is Dies Janse, de verrassende nieuwkomer van Ajax?

Dies Janse beleeft een goede voorbereiding bij Ajax. De achttienjarige verdediger behoort in de Europa League-voorrondewedstrijd tegen FK Vojvodina voor het eerst tot de wedstrijdselectie. Wie is dit talent uit de jeugdopleiding van Ajax?

Wie is Dies Janse?

Janse is een 1.96 meter lange verdediger, die sinds 2022 bij Ajax speelt. Hij werd op 17 januari 2006 geboren in het Zeeuwse Goes en kwam uit voor amateurclub JVOZ uit Vlissingen, voordat hij in 2018 naar Sparta Rotterdam ging. In 2020 stapte hij over naar de jeugdopleiding van Ajax.

Artikel gaat verder onder video

Janse maakte in augustus 2023 zijn debuut voor Jong Ajax in de wedstrijd tegen SC Cambuur in de Keuken Kampioen Divisie. Diezelfde maand tekende hij een driejarig contract. Dat contract werd deze week alweer verlengd tot de zomer van 2028. Janse speelde twaalf duels in de Keuken Kampioen Divisie, waarin hij één keer scoorde.

“We zijn heel blij dat Dies verlengd heeft. Hij is een speler die alle voorwaarden in zich heeft om Ajax 1 te halen”, zei technisch directeur Alex Kroes. “Zijn huidige contract liep tot medio 2026, maar gezien zijn prestaties hebben we hem nu al een nieuw contract aangeboden. Dat heeft hij zelf afgedwongen. Hij is op dit moment bezig aan een hele goede voorbereiding met de A-selectie en wij zien voor hem een hele mooie toekomst bij ons weggelegd.”

Tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen heeft Janse zich laten zien bij Ajax 1. De afwezigheid van Ahmetcan Kaplan, die met Turkije deelnam aan het EK, bood hem de kans zich te tonen aan trainer Francesco Farioli. Hij kwam in vier van de vijf oefenwedstrijden in actie. De verdediger is goed opgevangen in de groep, vertelde hij aan Ajax TV na zijn contractverlenging. "Ik heb veel gesproken met de ietwat oudere personen zoals Steven Berghuis en Remko Pasveer. Daar heb ik veel tips van gekregen over het spelletje."

Janse zit in Amsterdam goed op zijn plek. "Ik leer iedere dag en ik kom nu net pas kijken. Ik merk dat ik er nog veel meer uit kan halen. We moeten reëel blijven en ik wil zoveel mogelijk gaan spelen bij Jong Ajax. En dan hoop ik soms aan te sluiten bij Ajax 1 en daar minuten te maken." Naast zijn schoenen lopen doet Janse dus nog niet. In een interview met AT5 zei hij vorige week: “Je moet gewoon ballen tonen en niet meegaan met de kudde. Ik probeer gewoon mezelf te zijn en geen dingen doen die ik normaal ook niet zou doen.”

In januari werd Janse nog gelinkt aan Bayer Leverkusen, dat hem volgens Ajax Showtime wilde kopen voor drie miljoen euro plus twee miljoen euro aan bonussen. Het idee was om Janse te verhuren in de tweede seizoenshelft en daarna een kans te bieden bij het eerste elftal van Bayer Leverkusen. Dat plan ging niet door, want Ajax wilde hem niet verkopen.

Tractorrijbewijs

In het interview met AT5 beschreef Janse zichzelf vorige week als een ‘centrale verdediger met een goede trap, verdedigend vermogen en kopkracht’. Mocht het toch niet lukken in de voetballerij, dan kan hij altijd zijn vader nog helpen op de boerderij. Janse heeft immers een tractorrijbewijs. “Ik moest destijds een training missen omdat ik mijn trekkerrijbewijs moest halen. Daar keken ze wel even vreemd van op. Maar ik heb wel de afspraak gemaakt dat ik nog een keertje op de trekker naar de club kom", lachte hij. Als Ajax kampioen wordt, wil hij wel op de trekker naar het Museumplein komen. “Dat vind ik een prima deal.”

Familie en vriendin Dies Janse

Dies is niet de enige in zijn familie met talent voor voetbal. Zijn broer Rijk, 22 jaar oud, is keeper bij NEC. Hij speelde nog niet voor het eerst elftal, maar wel al 28 wedstrijden voor de Onder 21 van NEC. Rijk was er niet bij toen zijn broer dinsdag zijn contract verlengde, maar zijn familie zorgde er via videobellen voor dat hij toch bij het moment betrokken was. De familie van Janse poseerde voor foto's in de Johan Cruijff ArenA. Ook zijn vriendin, van wie de naam niet bekend is, was daarbij.

© Ajax TV