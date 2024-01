Bayer Leverkusen meldt zich met met bod van vijf miljoen euro bij Ajax

Dies Janse staat in de nadrukkelijke belangstelling van Bayer Leverkusen, zo onthult Ajax Showtime dinsdagmiddag. Ajax wil de achttienjarige verdediger op dit moment echter niet verkopen.

De koploper van de Bundesliga heeft een bedrag van drie miljoen euro (plus twee miljoen euro aan bonussen) over voor het Ajax-talent. Het plan van Bayer Leverkusen is om Janse nu te kopen en vervolgens tot het einde van het seizoen te verhuren. Vanaf komende zomer krijgt hij dan een kans in het eerste elftal.

Ajax legde Janse afgelopen zomer vast tot de zomer van 2026. Waar de verdediger dit seizoen zijn wedstrijden hoofdzakelijk in Ajax Onder 18 speelt, heeft hij bij Jong Ajax ook al ervaring opgedaan in het profvoetbal. In totaal speelde de verdediger zeven wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie.

Janse is een in Goes geboren verdediger die voordat hij in 2020 naar Ajax kwam kort in de jeugd van Sparta Rotterdam speelde. Zijn broer, Rijk Janse, staat als keeper op de loonlijst bij N.E.C.