Memphis zet Rotterdams penthouse te koop voor bijna 5 miljoen euro

heeft zijn appartement in Rotterdam te koop aangeboden, meldt Bekende Buren. De spits van het Nederlands elftal hoopt met de vraagprijs van bijna vijf miljoen euro het aankoopbedrag te verdubbelen. Vanuit het penthouse op de veertigste verdieping is een prachtig uitzicht te zien.

Memphis woont momenteel als speler van Corinthians natuurlijk in Brazilië, maar beschikt ook over een uitvalsbasis in Nederland. En wat voor een. De honderdvoudig international bezit een indrukwekkend penthouse in Rotterdam, dat inmiddels te koop staat.

De vraagprijs van het appartement is 4.950.000 euro, wat neerkomt op een verdubbeling van het aankoopbedrag van 2.450.000 euro. Memphis hoopt dus flinke winst te behalen op zijn vastgoedinvestering, maar wat maakt het appartement zo prijzig?

Allereerst is daar het uitzicht. Vanaf de veertigste verdieping heeft de woning een prachtig uitzicht over Rotterdam en de Nieuwe Maas. In het penthouse zijn ramen te vinden aan alle kanten, waardoor er een uitzicht van 360 graden ontstaat. Het appartement heeft een woonoppervlakte van 512 vierkante meter, met vier slaapkamers, twee badkamers en een thuisbioscoop. Voor de woning zijn in de parkeergarage van het complex vier parkeerplekken gereserveerd.

© Bekende Buren

© Bekende Buren

© Bekende Buren

