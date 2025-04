‘Nieuw dieptepunt’ in vechtscheiding Dirk Kuyt

De scheiding tussen Dirk Kuyt en zijn ex-vrouw Gertrude van Vuuren is inmiddels afgehandeld, maar de twee zijn nog altijd in een hevige strijd verwikkeld. Ditmaal gaat het om de kinderen, die de oud-voetballer ruim veertien maanden niet heeft gezien, zo weet Story. Daarnaast zou de trainer van Beerschot zijn ‘financiële verplichtingen’ in die periode niet zijn nagekomen.

In 2020 gingen Kuyt en Van Vuuren na een huwelijk van zeventien jaar uit elkaar. Erg vriendelijk ging dat allemaal niet. In de zomer van 2024 moest het zelfs tot een rechtszaak komen, aangezien Van Vuuren van mening was dat de scheiding nog niet voldoende was afgewikkeld. Inmiddels is dat wel het geval, maar Kuyt laat zich nog altijd van zijn slechtste kant zien richting zijn ex-vrouw en kinderen, zo vertelt een ‘zeer goed ingevoerde’ bron aan Story. Kuyt en Van Vuuren kregen samen vier kinderen: een dochter, Noëlle (21), en drie zoons, Roan (18), Jorden (17) en Aiden (13).

“Dirk heeft de kinderen van december 2023 tot februari dit jaar niet gezien”, schrijft het weekblad. “In die veertien maanden is er alleen telefonisch contact geweest. Ook zijn financiële verplichtingen kwam hij in die periode niet na.” Daardoor zou de band tussen Kuyt en zijn kinderen ‘flink zijn ontwricht’. Zo zou de ex-prof de afgelopen tijd niet eens naar sportwedstrijden van zijn kinderen zijn gegaan. Zijn jongste zoon, Aiden, speelt zelfs in de jeugdopleiding van Feyenoord, maar ook bij hem heeft Kuyt de afgelopen jaren nauwelijks gekeken. Daar is de afgelopen maanden ineens verandering in gekomen. Zo zou Kuyt zich volgens Story ineens weer met Aiden bemoeien, bezoekt hij zijn wedstrijden bij Feyenoord en neemt hij ook op andere momenten contact op met zijn zoon.

Aiden is overigens zijn enige kind waarmee Kuyt weer contact heeft, zo weet het weekblad. “Gertrude begrijpt daar niets van. Hoe kun je de kinderen zo in de steek laten?”, klinkt het. Op social media doet Kuyt alsof hij nog wel contact heeft met al zijn kinderen. “Hun dochter Noëlle woont en studeert op dit moment in Boston in de VS. Toen ze net geslaagd was en bekend werd dat ze naar Boston zou vertrekken, plaatste Dirk een foto van haar op zijn Instagram-pagina met daarbij een tekst, grotendeels in de ik-vorm, dat hij het mogelijk had gemaakt dat zij in de VS zou kunnen studeren.” Die actie viel compleet verkeerd bij Van Vuuren, aangezien Kuyt er nooit echt is geweest voor Noëlle en daarnaast zijn ‘financiële verplichtingen’ niet is nagekomen. Ook op de tweede bruiloft van Kuyt, in 2023 met Kate Ruinemans, waren zijn kinderen niet aanwezig.

