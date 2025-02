Dirk Kuyt is woest: 'Of ze hebben te weinig kennis van voetbal, of...'

Dirk Kuyt is boos na de nederlaag van Beerschot bij AA Gent (3-2). De trainer van Beerschot uit zijn frustratie over het optreden van scheidsrechter Kevin Van Damme.

Beerschot kwam tweemaal op voorsprong tegen Gent, maar liep mede door twee strafschoppen toch tegen een nederlaag aan. In de blessuretijd kreeg voormalig sc Heerenveen-speler Antoine Colassin ook nog een rode kaart toen hij de tijdrekkende Tiago Araújo uit frustratie naar de grond trok.

"Er gaan twee gedachten in mij om", zegt Kuyt voor de camera van DAZN. “Ofwel heeft de arbitrage te weinig kennis van voetbal, ofwel worden wij hier vandaag moedwillig benadeeld. De mensen moeten zelf maar invullen wat de waarheid is.”

De Nederlandse trainer licht een spelmoment uit. “In minuut 37 duwt een Gent-speler (Archie Brown, red.) zijn volle schouder bewust in het gezicht (van Colin Dagba), hij maakt eigenlijk een slaande beweging met zijn schouder. Dat is in mijn ogen een rode kaart en dus beslissend voor de wedstrijd op dat moment.”

📣 | Dirk Kuyt houdt zich niet in over de scheidsrechter. 😳 #GNTBEE pic.twitter.com/4BRRbmU1l7 — DAZN België (@DAZN_BENL) February 16, 2025

"Maar dat wordt weggewuifd als een voetballende beweging. De bal is absoluut niet in de buurt, het heeft niks met voetbal te maken. Dit was onsportief spel en dat kan je maar met één kaart beantwoorden en dat is de rode", vervolgt Kuyt. “Dan gaan we naar het moment met Antoine (Colassin, red.), wanneer wij er nog alles aan doen om het recht te trekken. De tegenstander houdt de bal moedwillig vast en dat is voor mij al geel waard voor spelbederf."

Kuyt verklaart de reactie van Colassin. "Antoine wou de speler met beide armen aan de schouders vastpakken om hem de bal te laten afgeven. Als je dat al wil bestraffen, dan zou dat geel zijn, maar absoluut geen rood. Als wij ook nog eens gestraft gaan worden, omdat Antoine volgende week niet kan spelen en iedereen dit een rode kaart vindt, dan neem ik de bond en de scheidsrechters niet meer serieus."

Slecht seizoen voor Beerschot

Met 14 punten uit 26 wedstrijden staat Beerschot onderdaan in de Pro League. De ploeg van Kuyt wist al tien wedstrijden op rij niet te winnen. In België nemen de onderste vier clubs deel aan de nacompetitie om degradatie.