Heerlijk competitiedebuut Oosting bij Antwerp: Nederlanders belangrijk bij ruime zege op Genk

Joseph Oosting met op de achtergrond het logo van Royal Antwerp FC
7 december 2025, 20:46

Joseph Oosting kan terugkijken op een prima competitiedebuut als trainer van Royal Antwerp FC. Zondagavond was The Great Old in eigen stadion met 3-0 te sterk voor het hoger geklasseerde KRC Genk. De Nederlanders Gyrano Kerk en vooral Vincent Janssen hadden een belangrijk aandeel in de zege.

Oosting (53) werd begin dit seizoen na een matige competitiestart ontslagen door FC Twente en vond eind november in Antwerp een nieuwe uitdaging. De landskampioen van 2023 zette Stef Wils op straat, waarna Marc Overmars in de persoon van Oosting de juiste man zag om de club weer omhoog te helpen. Midweeks debuteerde de Drent in het bekerduel met STVV op de bank van Antwerp en zag hij zijn ploeg na strafschoppen de volgende ronde bereiken.

Zondag stond het competitiedebuut van Oosting op het programma. Met Janssen en Kerk in de basis kende Antwerp een geweldige start van het duel met Genk. Eerst was Janssen na vijf minuten de aangever bij de 1-0 van Thibo Somers, nog geen tien minuten later maakte Mauricio Benítez uit een voorzet van Kerk de 2-0.

Tien minuten na rust pikte Janssen zelf ook zijn goaltje mee en bepaalde hij de eindstand op 3-0. Door de overwinning neemt Anwterp wat afstand van de onderste plaatsen en bezet de club nu met twintig punten uit zeventien wedstrijden de tiende plaats, in een competitie die uit zestien teams bestaat.

Antwerp - Genk

Antwerp
3 - 0
KRC Genk
Vandaag gespeeld om 18:30
Competitie: Pro League
Seizoen: 2025/2026

Joseph Oosting

Joseph Oosting
Royal Antwerp FC
Team: Antwerp
Functie: Coach
Leeftijd: 53 jaar (29 jan. 1972)

