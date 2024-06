Boulevard: ex-vrouw Dirk Kuyt loopt helemaal leeg na rechtszaak

Dirk Kuyt en zijn ex-vrouw Gertrude van Vuuren stonden dinsdag tegenover elkaar in de rechtbank. Eind vorig jaar kwam naar buiten dat er een procedure loopt tussen de twee omdat Van Vuuren van mening is dat de scheiding niet voldoende is afgewikkeld. Van Vuuren en Kuyt gingen in 2020 uit elkaar, volgens de voormalig voetballer van onder meer Feyenoord en Liverpool omdat ‘het vuur van de relatie was gedoofd’. Dat het tot een rechtszaak heeft moeten komen, hakt er flink in bij Van Vuuren.

Kuyt, sinds eind vorig jaar werkzaam als hoofdtrainer van Beerschot waarmee hij een paar maanden geleden promoveerde naar het hoogste niveau van België, wilde na afloop van de rechtszaak weinig kwijt. “Het duurde lang, maar nogmaals: het is een privékwestie en zeker voor de kinderen wil ik het daarbij laten, dus ik hoop dat jullie dat respecteren”, zo gaf de voormalig Oranje-international aan voor de camera van RTL Boulevard. Zijn ex-vrouw Van Vuuren liep daarentegen leeg. “Het is gewoon heel teleurstellend dat het toch zover heeft moeten komen. Het duurt en het duurt, en uiteindelijk heeft het tot dit moeten komen omdat er gewoon samen niet uitkomen.”

Kuyt stapte eind vorig jaar in het huwelijksbootje met Kate Ruinemans. Een paar dagen later werd hij door zijn voormalig echtgenote Van Vuuren voor de rechter gesleept. Van Vuuren stelt dat bepaalde zaken nog niet voldoende zijn afgewikkeld. “Mijn keuze is het nooit geweest. En de hele scheiding is eigenlijk als donderslag bij heldere hemel voor mij en de kinderen gekomen. En daar ben ik echt door hele diepe dalen gegaan en uiteindelijk daar toch weer uitgeklommen en geprobeerd om het gezamenlijk op te lossen. Om gezamenlijk, ook voor de kinderen, ergens naar toe te werken. Er zijn gewoon afspraken gemaakt en ik dacht dat we daar gewoon goed overeen zijn gekomen. En uiteindelijk worden die afspraken niet nagekomen.”

Kuyt en Van Vuuren vormden meer dan twintig jaar een stel. Samen hebben ze vier kinderen, maar in 2020 besloten ze dus een punt te zetten achter hun huwelijk. Van Vuuren heeft het naar eigen zeggen ‘nooit’ zien uitkomen. “Ik was 15 toen ik een relatie begon met hem. En we zijn samen een heel leven ingegroeid. We hebben alles meegemaakt en daar zijn vier prachtige kinderen uitgekomen. En tuurlijk: in elk huwelijk kan het niet alleen maar hosanna zijn. Er zijn echt wel wat dingen gebeurd. En dat het allemaal geen leuke dingen zijn, dat gebeurt in elk huwelijk. Het is gewoon een heel grote teleurstelling voor mij.”

Van Vuuren staat er voor haar gevoel ‘echt behoorlijk alleen voor’, ook voor de kinderen. Dat Kuyt in december vorig jaar zijn jawoord gaf aan Kate, heeft volgens Van Vuuren geen invloed op de zitting, maar wél op de kinderen. “Want hij heeft zijn kinderen nu gewoon zes maanden niet gezien. Mijn kinderen zijn daar dusdanig van slag van geweest en ze hebben het nooit… ze kunnen dingen niet accepteren. En er zijn gewoon bepaalde dingen in hun leven gebeurd, waarin niet echt rekening met hen wordt gehouden en waar ze niet op nummer één staan”, zo klinkt het.

Kuyt en Ruinemans verschenen in maart van dit jaar, een paar maanden na hun bruiloft, voor het eerst samen voor de camera. De voormalig WK-finalist met het Nederlands elftal deed mee aan het programma Life After Football Footvolley Curaçao. Hij werd flink toegejuicht door zijn vrouw. “Ik weet natuurlijk hoe fanatiek en gedreven hij is. Die winnaarsmentaliteit zie ik natuurlijk in heel veel dingen thuis, maar heb ik nooit op het veld gezien. Het was superleuk om hem eindelijk in actie te zien”, zo vertelde Ruinemans.

