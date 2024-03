Dirk Kuyt en zijn vrouw Kate Ruinemans hebben voor het eerst een boekje opengedaan over hun relatie. In december zijn de oud-voetballer (43) en zijn tien jaar jongere partner getrouwd.

Kuyt doet mee aan het programma Life After Football Footvolley Curaçao, te zien op Videoland, waarin oud-topvoetballers met elkaar de strijd aangaan in een voetvolleytoernooi. Ook oud-spelers als Ryan Babel, Eljero Elia, Jeremain Lens, André Ooijer, Ron Vlaar, Ryan Donk en Gianni Zuiverloon doen mee. Kuyt wordt fanatiek toegejuicht door zijn echtgenote. “Ik heb Dirk natuurlijk niet echt zien spelen, dus het is heel leuk om hem eindelijk in actie te zien”, zegt ze.

“Ik weet natuurlijk hoe fanatiek en gedreven hij is. Die winnaarsmentaliteit zie ik natuurlijk in heel veel dingen thuis, maar heb ik nooit op het veld gezien. Het was superleuk om hem eindelijk in actie te zien”, zegt Ruinemans, waarna Kuyt reageert: “Ik wil gewoon altijd winnen, dus ik ben soms iets te fanatiek. Daar moet zij ook wel aan wennen. Ook bijvoorbeeld thuis met spelletjes.”

“Ook met Monopoly, of met Mens Erger je Niet”, reageert Ruinemans. “Ook wel valsspelen hoor, soms, maar dan ben ik er heel snel klaar mee. Kom op, het moet wel leuk zijn. Maar het heeft hem wel gebracht wat hij allemaal heeft bereikt. Dus dat is heel mooi om te zien."

