Vlak na intrede Van Persie spreekt Kuijt zich uit over trainerschap bij Feyenoord

Dirk Kuijt heeft nog altijd de droom om ooit hoofdtrainer te worden bij Feyenoord. De huidige trainer van Beerschot kent bij die club een moeilijke periode, maar ooit terugkeren in De Kuip heeft de oud-voetballer niet uit zijn hoofd gezet. Mogelijk voelt hij zich hierin gesterkt door de kans die Robin van Persie plots kreg.

Kuijt speelde tijdens zijn carrière 196 duels in vijf seizoenen voor de Rotterdammers; Feyenoord zit diep in zijn hart. In zijn laatste seizoen in de Eredivisie werd hij toch maar mooi kampioen met de club en zorgde zo voor een grandioos afscheid. Na een kortstondige rentree bij Quick Boys richtte Kuijt zich op een trainerscarrière. Bij de amateurclub was hij assistent, waarna hij bij Feyenoord Onder 19 zijn eigen geluk beproefde. Erg succesvol was dat echter niet, zijn periode bij ADO Den Haag vervolgens evenmin. Bij Beerschot in België leek zijn carrière wel de goede kant op te gaan, toen hij in 2023/24 kampioen werd van het tweede niveau. De kans is echter groot dat de oud-international met Beerschot weer afzakt naar het tweede niveau deze zomer, de club van Kuijt bezet de laatste plek in de First Division A.

Ondanks de mindere resultaten heeft Kuijt niet de behoefte om te vertrekken, zo vertelt hij tegen Gazet van Antwerpen. "Ik voel me hier op mijn plek. Net als Feyenoord is Beerschot een club van het volk. Dat past bij wie ik ben. Ik ben hier nu iets langer dan een jaar coach, maar het voelt net alsof ik al voor vijf jaar ervaring heb opgedaan. Wat dat betreft is Beerschot de perfecte leerschool voor een jonge coach."

In een dubbelinterview met Jan Boskamp krijgt Kuijt een vraag over het trainerschap van Feyenoord. "Dat is een doel, niet hét doel", stelt de coach, die onlangs Van Persie trainer zag worden van de club. RvP is eveneens een clublegende van Feyenoord, maar heeft minder ervaring. "Ik wil het pas doen wanneer ik er klaar voor ben. Als ik weet dat ik een verschil ga kunnen maken. Zoals ik dat ook gedaan heb als speler. Mijn tijd komt zeker nog, maar voorlopig heb ik het nog goed naar mijn zin in België. Ik sta aan het begin van mijn trainerscarrière, maar ben toch al een keertje kampioen geworden. Als we ons straks toch nog redden, zal dat voelen als een tweede titel."

