Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Van Persie hakt knoop door en wijst vervanger Hancko aan

Feyenoord-trainer Robin van Persie kan zondagmiddag op bezoek bij FC Twente zoals bekend geen beroep doen op . De verdediger incasseerde twee weken geleden in de thuiswedstrijd tegen NEC zijn vijfde gele kaart van het seizoen en moet de topper in Enschede daarom aan zich voorbij laten gaan. Van Persie kiest voor als vervanger van de Slowaak. Dat verwacht het Algemeen Dagblad althans. De Oostenrijker maakte afgelopen dinsdag tegen Internazionale zijn rentree na blessureleed.

Trauner is bezig aan een moeizaam seizoen. De centrale verdediger kwam mede door blessureleed tot op heden pas negentien keer in actie. Voor de winterstop stond hij al een aantal keer aan de kant met een blessure en na de jaarwisseling heeft hij eveneens de nodige wedstrijden moeten missen. Zo ontbrak hij niet alleen in het tweeluik met AC Milan in de tussenronde van de Champions League, maar moest hij ook de heenwedstrijd tegen Internazionale in de achtste finale aan zich voorbij laten gaan én kon hij in de laatste vier competitieduels niet in actie komen. Op bezoek bij Inter maakte hij als invaller eindelijk zijn rentree en dat is heel goed nieuws voor Feyenoord en Van Persie.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Op de persconferentie van Van Persie gaat het vooral over één speler: 'Ik weet hoe ik hem kan raken'

De opvolger van Brian Priske kan zondagmiddag in de topper tegen FC Twente immers geen beroep doen op Hancko. De absolute sterkhouder van Feyenoord is geschorst voor de ontmoeting in de Grolsch Veste. Een fikse aderlating voor de Rotterdammers, die een overwinning nodig hebben om de derde plaats niet uit het zicht te zien raken. Hancko is echter niet de enige belangrijke kracht die niet van de partij is in Enschede. Van Persie mist ook Justin Bijlow, Calvin Stengs, Quinten Timber, In-beom Hwang, Bart Nieuwkoop, Ramiz Zerrouki en Jordan Lotomba. Tegenover hun afwezigheid staat de terugkeer van Givairo Read, die het uitduel met Inter moest missen vanwege een schorsing in de return tegen AC Milan vorige maand.

LEES OOK: Italianen slaan alarm vanwege Santiago Giménez

Timon Wellenreuther verdedigt in Enschede uiteraard het doel van Feyenoord. Thomas Beelen en Quilindschy Hartman completeren de defensie. Laatstgenoemde was voor de Champions League niet speelgerechtigd, maar keert zondag naar verwachting terug in de basis. Het middenveld wordt, volgens het AD, gevormd door Jakub Moder, Oussama Targhalline en Gijs Smal, die op bezoek gaat bij zijn oude club. Voorin is het aan Anis Hadj Moussa, Ayase Ueda en Igor Paixão om voor het gevaar en de doelpunten te gaan zorgen. Paixão ontbrak eerder deze week in Milaan en was vrijdag nog een twijfelgeval, maar hij wordt dus ‘gewoon’ aan de aftrap verwacht.

Vermoedelijke opstelling FC Twente: Unnerstall; Van Rooij, Hilgers, Lagerbielke, Kuipers; Sadilek, Vlap, Steijn; Rots, Van Wolfswinkel, Ltaief.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Trauner, Beelen, Hartman; Moder, Targhalline, Smal; Hadj Moussa, Ueda, Paixão.

De ontmoeting tussen FC Twente en Feyenoord begint zondag om 14.30 uur. FC Twente is de huidige nummer vier, Feyenoord de nummer vijf. De Tukkers verdedigen een voorsprong van twee punten, maar hebben ten opzichte van de concurrent wel een wedstrijd meer gespeeld. Feyenoord kwam wegens het Europese programma vorig weekeinde niet in actie.

Hoe eindigt de ontmoeting tussen FC Twente en Feyenoord? Laden... 18.7% FC Twente wint 60.4% Feyenoord wint 20.9% Gelijkspel 134 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hugo Bueno haalt uit naar Te Kloese: 'Hoe kun je dat doen?'

Hugo Bueno begrijpt nog steeds niet dat Feyenoord-directeur Dennis te Kloese ervoor heeft gekozen om Santiago Giménez in de winter te verkopen.