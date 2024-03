Nieuws over Vandaag Inside zorgt voor grote verbazing bij RTL Boulevard: 'Moderne slavernij'

Het nieuws dat Johan Derksen wellicht een boete heeft moeten betalen voor zijn afwezigheid bij Vandaag Inside, zorgt voor grote verbazing bij RTL Boulevard. Televisiekenner Rob Goossens spreekt zelfs van ‘moderne slavernij’.

Derksen miste donderdag een uitzending van Vandaag Inside. Toen hij vrijdagavond weer terugkeerde, liet presentator Wilfred Genee doorschemeren dat afwezigheid leidt tot inhouding van salaris. Derksen was om medische redenen niet aanwezig op donderdag.

Derksen heeft al jaren een liesbreuk en gaat daar dinsdag voor naar de dokter. Mocht hij geopereerd worden, dan moet hij volgens de doktersvoorschriften een week lang geen intensieve werkzaamheden verrichten. Genee zei daarover dat Derksen zal moeten ‘betalen’ als hij niet aanschuift bij Vandaag Inside en moest daarna hard lachen. “Een avondje ziek zijn is heel duur hier”, antwoordde Derksen.

“Ik zou bijna zeggen: het klinkt als moderne slavernij”, zegt Goossens. “Het moet toch niet zo zijn dat Johan met een klem zittende dikke darm in de auto zit en dan moet gaan afwegen: oké, als ik nu niet ga moet ik tienduizend euro terugbetalen. Dat is gewoon een halve keuken!” Volgens de journalist kan SBS6 zich het ook niet permitteren om de tafelgasten ‘om dit soort details boos te maken’. “Ook als Johan Derksen niet op zender is, verdient hij nog steeds geld voor de zender.”

“Het is niet dat het programma zo goed scoort omdat Rutger Castricum er toevallig zat”, legt Goossens uit. “Nee, het programma is groot geworden met Johan en de kijker pikt het als hij af en toe een keertje er niet is. In de tussentijd rinkelt de kassa nog steeds.”

Tina Nijkamp, voormalig programmadirecteur van SBS6, sprak op Instagram al van een ‘kort maar zeer opvallend moment’ in de uitzending. “Bij niet verschijnen wordt dus een deel van het salaris ingehouden. Een bijzonder rare regeling. Ik heb daar nog niet eerder over gehoord in tv-land. Wel over vergoedingen per uitzending, maar niet over terugbetalen als je niet komt. De mannen leken het zelf ook heel apart te vinden.”

