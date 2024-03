Johan Derksen moet boete betalen aan Talpa: 'Heel raar, dit heb ik nog nooit gehoord'

Johan Derksen lijkt een boete te moeten betalen aan Talpa nadat hij donderdag afwezig was bij Vandaag Inside. Toen hij vrijdagavond weer terugkeerde, liet presentator Wilfred Genee doorschemeren dat afwezigheid leidt tot inhouding van salaris. Derksen was om medische redenen niet aanwezig op donderdag.

Derksen heeft al jaren een liesbreuk en gaat daar dinsdag voor naar de dokter. Mocht hij geopereerd worden, dan moet hij volgens de doktersvoorschriften een week lang geen intensieve werkzaamheden verrichten. Genee zei daarover dat Derksen zal moeten ‘betalen’ als hij niet aanschuift bij Vandaag Inside en moest daarna hard lachen.

“Een avondje ziek zijn is heel duur hier”, antwoordde Derksen, waarna Genee zei: “Dat is heel duur, ja. We hebben het zwart op wit gekregen deze week.” Ook René van der Gijp moest hard lachen. Hij vroeg Derksen: “Heb je al een rekeningetje binnen?”

Tina Nijkamp, voormalig programmadirecteur van SBS6, spreekt op Instagram van een ‘kort maar zeer opvallend moment’ in de uitzending. “Bij niet verschijnen wordt dus een deel van het salaris ingehouden. Een bijzonder rare regeling. Ik heb daar nog niet eerder over gehoord in tv-land. Wel over vergoedingen per uitzending, maar niet over terugbetalen als je niet komt. De mannen leken het zelf ook heel apart te vinden.”

