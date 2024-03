Johan Derksen ontbreekt donderdagavond bij Vandaag Inside. De analist annex oud-voetballer is geveld door de griep, zo vertelt Wilfred Genee voorafgaand aan de uitzending.

“We hebben een klein probleem, dames en heren”, zegt Genee. “Johan Derksen is er vanavond niet. Hij is niet helemaal topfit en zit thuis. We hebben eerst overwogen om de uitzending niet door te laten gaan. Dat wilde Johan het liefst zelf ook, maar we hebben besloten om het toch te doen. Rutger Castricum is een van de mensen die zijn plaats gaat innemen.”

“Het moment moest een keer komen. Het is niet leuk, ik begreep dat Johan er wel slecht aan toe is”, zegt Castricum kort voor de uitzending. Genee antwoordt: “Hij is al een hele tijd een beetje ziek en nu is het even te veel geworden.” René van der Gijp, Wouter de Winther en Raymond Mens zijn ook te gast in het praatprogramma, dat donderdag om 21.35 uur begint.

Artikel gaat verder onder video

Van der Gijp zegt aan het begin van de uitzending dat Derksen geveld is door een reisje naar Londen, waar hij afgelopen weekend samen met John de Bever naar een wedstrijd van Arsenal ging. "We moeten ook een beetje rekening met zijn leeftijd gaan houden. Het mannetje is 75 jaar, dat is niet niks. Zo’n reisje naar Londen… Dan moet hij om 05.00 uur op en om 07.00 uur vliegen. Dan slaap je niet lekker. Na de wedstrijd stond hij 2,5 uur op de taxi te wachten in de kou. Hij moet een beetje oppassen."

De laatste keer dat Derksen ontbrak in een uitzending, was op 2 maart 2023. Ook toen werd hij geveld door de griep. Vier jaar daarvoor ontbrak Derksen na een nachtelijke val, die leidde tot een lichte hersenschudding, gecompliceerde armbreuk en diverse verwondingen.

Zie de aankondiging van Genee in onderstaande video.