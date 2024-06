Voetbalfans zeggen allemaal hetzelfde over Josip Sutalo tijdens Spanje - Kroatië

beleeft nog geen gelukkige wedstrijd voor Kroatië tegen Spanje. De verdediger van Ajax zag er niet goed uit bij twee doelpunten die Spanje maakte in de eerste helft.

Voorafgaand aan de openingstreffer van Álvaro Morata, in de 29ste minuut, was Sutalo de spits kwijt. Sutalo wilde eigenlijk uitwijken naar de flank om Nico Williams te volgen, maar bedacht zich en rende toch achter Morata aan. Hij was uiteindelijk te laat om beide spelers te achterhalen en zag Morata de 1-0 maken.

Enkele minuten later maakte Spanje de 2-0; het schot van Fabián Ruiz vloog door de benen van Sutalo binnen. Op sociale media concluderen veel kijkers dat de verdediger zijn mindere vorm bij Ajax heeft ‘meegenomen’ naar het EK.

Doelpunt Spanje🚨!



29' Álvaro Morata



Spanje 1-0 Kroatië



Bekijk de wedstrijd live via 📺#EURO2024 https://t.co/Zrnnw6LSZE pic.twitter.com/KjsforjWH6 — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 15, 2024

Sutalo is as bad in the Croatian squad as he is at Ajax — stuti84 (@stuti1984) June 15, 2024

šutalo just cost us a fkn goal there. why did he commit so hard? #EURO2024 — vrsaljak🇭🇷 (@vrsaljak) June 15, 2024

Spain are looking for that ball between Sutalo (when Morata draws him out left) and Stanisic - for Nico Williams to run outside to in — Connor (@ConnorHolden00) June 15, 2024