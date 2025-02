Ajax wint door fraaie doelpunten in Belgische knollentuin

Ajax heeft in Brussel goede zaken gedaan in de tussenronde van de Europa League door met 0-2 te winnen op bezoek bij Union Sint-Gillis. Het was geen flitsende wedstrijd, maar door deze zege heeft Ajax nu verreweg de beste papieren om door te stoten naar de achtste finales.

Hoewel Ajax uiteindelijk won, kreeg Union vroeg in de wedstrijd een dot van een kans. Het is niet te zeggen dat er goed gevoetbald kon worden op het veld, maar via de kluts kwam de bal uit bij Franjo Ivanovic die Remko Pasveer al snel testte. In de rebound kon Promise David net niet bij de bal komen, maar de Amsterdammers werden snel gewaarschuwd.

Artikel gaat verder onder video

Gezien het beroerde veld kon er niet bepaald flitsend gevoetbald worden. Toch wist Ajax na tien minuten een aardige kans bij elkaar spelen. Via de kluts kwam de bal uit bij basisdebutant Oliver Edvardsen, die de bal een laatste zetje hoopte te geven. De bal viel uiteindelijk stil op de lijn, in het nadeel voor Ajax. De doellijntechnologie liet zien slechts millimeterwerk was, waardoor Union opgelucht adem kon halen.

Niet veel later was het Union dat de 1-0 maakte. De Ajax-verdediging stond erbij en keek naar een - voor zover mogelijk - mooie combinatie. Het eindstation was uiteindelijk David, die de bal binnen tikte. Hij stond echter een paar centimeter buitenspel. Daar kon Ajax dan weer opgelucht adem halen, want de Amsterdammers konden in het grootste gedeelte van de eerste helft geen grip krijgen op de tegenstander.

Buitenspelgoal

Vlak voor de rust was er een heel opvallend moment. Tijdens een aanval van Union gaf de grensrechter aan dat iemand buitenspel had gestaan, maar na enkele seconden haalde hij zijn vlag weer naar beneden. Pasveer was op dat moment niet meer aan het opletten, maar Anan Khalaili dacht: ‘Ik probeer het van afstand’. De bal plofte binnen en Pasveer keek vragend naar de assistent-scheidsrechter. Het doelpunt werd uiteindelijk, tot genoegen van de Ajax-doelman, afgekeurd.

Na rust gooide Ajax het over een andere boeg. Het probeerde wat meer te combineren, dat lukte ook. Na een klein uurtje was het uiteindelijk Christian Rasmussen die na een fraaie aanval de 0-1 wist binnen te schieten.

𝐉𝐀𝐀𝐀𝐀! 1-0 voor Ajax! ❤️‍🔥

Christian Rasmussen breekt de ban voor de Amsterdammers met een messcherpe treffer 🔪🎯#ZiggoSport #UEL #USGAJA pic.twitter.com/DjCeQKsIj1 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 13, 2025

Ajax bleef de gehele tweede helft dominant en drukte dat uiteindelijk twintig minuten voor tijd ook uit in de score. Steven Berghuis nam een corner die werd weggekopt door een verdediger van Union, maar hij kwam voor de voeten van Jorthy Mokio. Hij zag een kleine opening in de hoek en haalde hard, maar bekeken uit. De bal plofte binnen en het uitverkochte uitvak ontplofte.

JORTHY MOKIO 🌟

Wat een manier om je eerste voor Ajax te maken! 🥰#ZiggoSport #UEL #USGAJA pic.twitter.com/olemG2q9bc — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 13, 2025

In de slotfase had Ajax nog een aantal kansen op de 0-3, maar het bleef uiteindelijk bij 0-2. Een knappe prestatie, gezien het spel van met name de tweede helft op een veld dat bij de lokale kinderboerderij omschreven zou worden als 'slecht'.

Volgende week komen de Belgen op bezoek in de Johan Cruijff Arena, Ajax heeft zich voor die wedstrijd een bijna perfecte positie bezorgd.