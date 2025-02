Oppermachtig Ajax heeft geen kind aan Heracles en herpakt koppositie

Ajax heeft in de eigen Johan Cruijff Arena gedaan wat het moest doen, namelijk winnen van Heracles Almelo. Het werd 4-0. In de derby van de Griekse helden zijn de Amsterdammers geen moment in gevaar geweest en heeft het nu de koppositie in de Eredivisie herpakt en PSV op achterstand zet.

Het duel begon relatief tam, met weinig echte kansen in het eerste kwartier. Beide ploegen leken even aan elkaar te moeten wennen en Ajax wilde niet gelijk met het mes op de keel beginnen. Maar na zeventien minuten was het alsnog raak voor Ajax, Mika Godts was de gevierde man. Maar alle credits konden naar Steven Berghuis, die een werkelijk waar schitterende assist afleverde.

Mika Godts scoort na een beeldschone assist van Steven Berghuis👏#ajaher — ESPN NL (@ESPNnl) February 16, 2025

Artikel gaat verder onder video

Vanaf dat moment was het de hele wedstrijd eenrichtingsverkeer naar het doel van Heracles Almelo. De bezoekers hoopten op hier en daar nog een uitbraak, maar die kwam er niet. Vlak voor rust wist de recordkampioen de voorsprong te verdubbelen, Brian Brobbey was de gevierde man. De spits, die nog maar één goal wist te maken dit kalenderjaar, was het eindstation van een heerlijke aanval over meerdere schijven.

Tien minuutjes na rust was het Oliver Edvardsen die met zijn eerste doelpunt voor de Amsterdammers de 3-0 op het scorebord te zetten, daarmee was de wedstrijd ook lang en breed gespeeld.

🪄 Oliver Edvardsen maakt zijn eerste doelpunt in dienst van Ajax 👏#ajaher — ESPN NL (@ESPNnl) February 16, 2025

Mister 1-0-0

Davy Klaassen was in het afgelopen seizoen regelmatig de maker van het openingsdoelpunt, dat kwam hem op de bijnaam ‘Mister 1-0’ te staan. De middenvelder scoorde tegen Heracles de 4-0, dat was zijn honderdste doelpunt in het shirt van Ajax. Op de grote schermen in de Johan Cruijff Arena was een afbeelding van Klaassen te zien met de tekst ‘Mister 1-0-0’.

In de slotfase mochten Sean Steur en Rayane Bounida hun debuut maken in het eerste elftal van Ajax. Met name rondom laatstgenoemde was er nogal wat te doen de laatste tijd. De Marokkaanse Belg had een aflopend contract en leek die niet te willen verlengen, maar nadat Bounida van zaakwaarnemer was geswitcht kwam er schot in de zaak. Hij heeft zijn contract verlengd tot 2028 en zijn loyaliteit werd beloond met zijn debuut voor de hoofdmacht van de Amsterdammers.

Droomweek compleet voor Rayane Bounida: debuut in Ajax 1! ✅#ajaher pic.twitter.com/1USvlKFtDn — ESPN NL (@ESPNnl) February 16, 2025

In de slotfase hoopte Heracles nog een eretreffer te maken, maar die kwam er niet. Ook Ajax vond het allemaal wel prima en wilde geen onnodige schade oplopen. De Amsterdammers treden op donderdag aan tegen het Belgische Union Sint-Gillis en mag volgende week spelen tegen Go Ahead Eagles.

Wat betekent dit voor de ranglijst?

Ajax herpakt nu de koppositie en staat twee punten boven PSV. Daarnaast hebben de Amsterdammers een wedstrijd minder gespeeld. PSV speelt volgende week niet, waardoor Ajax een groot gat kan slaan met de regerend landskampioen en zelfs een stap kan zetten richting een eventuele landstitel.

Heracles zakt een plekje en is nu terug te vinden op plek vijftien. Maar alles staat in de kelder van de Eredivisie dichtbij elkaar, dus er is nog geen reden tot paniek.