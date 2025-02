Ajax nieuwe koploper van Nederland na voetbalgevecht in Sittard

Ajax had een flinke kluif aan Fortuna Sittard maar heeft uiteindelijk gedaan wat het moest doen, namelijk winnen van de Limburgers: 0-2. Door deze zege klimmen de Ajacieden over PSV heen en zijn ze koploper.

De wedstrijd begon zoals verwacht. Ajax nam het voortouw en zette hoog druk op de thuisploeg. De Fortunezen leken deze week getraind te hebben op het veld in het Fortuna Sittard Stadion, want het veld was heel slecht. Overal gleden spelers uit, maar met name de spelers van Ajax. Bertrand Traoré, Steven Berghuis en Brian Brobbey wilden kansen creëren maar waren vaker op de grond te vinden.

In de eerste tien minuten had Ajax een aantal kansen via Kian Fitz-Jim, Brian Brobbey en Kenneth Taylor. Het leek wachten op de 0-1 voor de Amsterdammers, die een zege heel goed konden gebruiken in de strijd om de landstitel. Na een kwartiertje kreeg Fortuna een grote kans via Josip Mitrovic, die bijna de 1-0 tegen de touwen knikte. Maar Remko Pasveer, 41 lentes jong, dook als een jonge kat naar de verre hoek om de bal tegen te houden.

Grote kans Fortuna

Vlak voor rust was het opnieuw Mitrovic met een grote kans. Na een corner kreeg de Kroaat de bal voor de voeten en haalde bekeken uit, maar hij vond de paal. Pasveer kon er niet bij, maar Ajax kwam goed weg. Het geluid van het aluminium was goed te horen, een prachtig geluid voor de voetbalromanticus.

In de rust zullen trainers Danny Buijs en Francesco Farioli hun ploegen op scherp hebben gezet. De eerste twintig minuten na rust waren niet echt vermakelijk, beide ploegen zochten elkaars zwakke punten op en het was vooral aftasten. Maar na een uurtje, toen kwam de actie. Wout Weghorst werd ten val gebracht in de zestien en iedereen schreeuwde moord en brand. Maar in de herhaling zag de VAR een hele andere overtreding.

Strafschop

Shawn Adewoye had namelijk hands gemaakt. Daar moest Dennis Higler naar gaan kijken, na een tijdje communiceren met de VAR van dienst kende hij een strafschop toe aan Ajax. Steven Berghuis ging achter de bal staan en miste in eerste instantie. Zijn inzet werd goed gekeerd door doelman Luuk Koopmans. Berghuis kopte de bal weer richting doel en die rebound werd binnengewerkt door Wout Weghorst. De VAR kon weer aan het werk, want was er sprake van te vroeg inlopen of buitenspel? Het was even afwachten, maar Ajax mocht nog een keer juichen want het doelpunt werd goedgekeurd.

Een tumultueuze fase leidt tot de 0-1 voor Ajax ⤵



Vanaf de voorsprong voor Ajax was het voor de thuisploeg zaak om alles op alles te zetten voor die gelijkmaker. Dat resulteerde in vechtvoetbal op een slecht veld tegen een tegenstander die met een overwinning voor het eerst sinds 2022 weer bovenaan kon komen. De inzet was dus hoog voor beide ploegen. In minuut 94 gooide Christian Rasmussen de wedstrijd in het slot met een bekeken schuiver: 0-2.

Wat betekent dit voor de ranglijst?

Ajax staat dus zoals gezegd bovenaan in de Eredivisie. Het heeft evenveel punten als PSV en een slechter doelsaldo, maar het gaat om het aantal verliespunten en omdat Ajax een wedstrijd minder heeft staan zij dus bovenaan.



Fortuna blijft, mede door de oorwassing van NAC Breda, op plek negen staan. PEC Zwolle zou daar met een zege bij AZ nog overheen kunnen. Ook SC Heerenveen, dat speelt tegen Twente, kan nog over Fortuna heen deze speelronde.